“Esto es una locura”: comisionado policial culpa a reforma penal por aumento del crimen en Nueva York

El número de tiroteos en NYC aumentó en mayo 73% en comparación con el mismo mes del año pasado, mientras la ciudad sigue lidiando con un incremento de la delincuencia.

Según NYPD, el crimen general aumentó 22% en mayo de 2021, en comparación con mayo de 2020. Hubo 173 tiroteos el mes pasado, en comparación con 100 en mayo de 2020, una subida del 73%, mientras que el número de asaltos pasó de 1,643 a 1,979 en el mismo período, un alza del 20.5%.

Los delitos en el sistema de Metro de la ciudad de Nueva York también han experimentado un aumento importante, con 168 incidentes reportados en mayo de 2021, en comparación con sólo 87 en el mismo mes del año pasado, cuando debido al bajo tráfico el servicio era suspendido en las noches para limpieza profunda y desalojo de indigentes.

Si bien es probable que parte de la disparidad en las cifras se pueda explicar por la pandemia de coronavirus, el aumento continuo de la delincuencia en lo que va de 2021, incluidos los recientes picos de delitos de odio antiasiáticos y antisemitas, se ha convertido en uno de los temas que definen la carrera para reemplazar a Bill de Blasio como alcalde de la ciudad de Nueva York.

El martes, el comisionado de la policía de Nueva York, Dermot Shea, culpó otra vez a los recientes cambios en la reforma de la fianza de Nueva York de 2020 como parte de la razón del aumento de la delincuencia. “Estamos arrestando a alguien por empujar a una mujer por las escaleras y lo vamos a dejar en la calle”, se quejó Shea. “Esto es una locura”, citó Fox News.

A la reforma penal se le ha acusado por el incremento del crimen en NYC desde el año pasado, además de la liberación de presos para evitar contagios de coronavirus en las cárceles. Según expertos, ello hace temer un verano más violento en NYC este 2021.

Como parte de la violencia armada, incluso a plena luz, un hombre de 29 años recibió un disparo mortal en una acera de Queens la tarde del miércoles, dijo la policía.

La víctima fue baleada en la cabeza en 108th St cerca de la calle Van Doren en Corona alrededor de las 5 p.m. Paramédicos lo llevaron al Hospital General de Elmhurst, donde fue declarado muerto, informó New York Post.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

