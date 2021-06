Checo Pérez fue perjudicado en la qualy de Azerbaiyán por una bandera roja

La pole position del Gran Premio de Azerbaiyán fue accidentada de principio a fin y uno de los grandes perjudicados fue el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, quien espiraba dar una última vuelta efectiva para escalar posiciones en la parrilla de salida este domingo en la Fórmula 1.

El accidente entre Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) y Carlos Sainz Jr. (Ferrari) provocó que la Q3 terminara antes de tiempo y varios pilotos quedaron sin la posibilidad de mejorar sus tiempos finales en el Circuito callejero de Bakú.

Checo Pérez estaba en la pista y se disponía a mejorar su crono, cuando las banderas rojas de apoderaron de la qualy y los jueces dieron por finalizada la función para que Charles Leclerc volviera a ser el ganador, tal como ocurrió en el GP de Mónaco.

The incidents which brought qualifying to an end ❌

Both Tsunoda and Sainz were okay following Turn 3 troubles 💥#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/0Hnm1PbSQR

— Formula 1 (@F1) June 5, 2021