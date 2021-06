Esposa de Edwin Luna aparece en hilo dental, lencería transparente y todo para anunciar su OnlyFans

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Los fans de Kimberly Flores, conocida esposa de Edwin Luna, están alucinando. La modelo hizo un sorprendente anuncio en Instagram, en donde compartió un video en el que se ha dejado ver con hilo dental, lencería transparente y todo para anunciar su OnlyFans. Junto a esta producción dejó el siguiente mensaje: “Hola les tengo una sorpresa muy exclusiva, si quieren saber de que se trata les dejo la liga de mi perfil de ONLY FANS, para que vayan a suscribirse”.

También agregó: “La gente siempre habla sin fundamento… Yo los dejo que sigan hablando”. Anunció que el video compartido en Instagram no está completo, para verlo todo tendrán que ingresar en su página: “Mira el video completo en Onlyfans”.

Las reacciones han sido diversas, de eso no cabe duda. Sin embargo hay muchos que no están del todo contentos. Yanet García ha sido una de las primeras celebridades en reaccionar y parece que le ha subido la temperatura al ver el video porque le dejó un par de llamitas ardiendo como único comentario en Instagram: “🔥🔥🔥🔥”.

Algunos de sus fans dicen que con el cuerpo que Kimberly Flores tiene, es lógico que haga este movimiento hacía OnlyFans. Pero otros, exponen este tipo de consultas y comentarios: “Algunos medios de comunicación han catalogado al servicio como un mecanismo que facilita la prostitución virtual, alguien más sabe sobre está plataforma si es cierto”. “(Risas). Na neta no puedes dedicarte a algo bien donde no enseñes tu cuerpo”, “Santo cristo redentor me persigno, me persigno, me persigno”, “Para que si siempre andas encuerada que más podremos ver de ti”.

