Video que muestra a Trump con su pantalón al revés desata burlas contra expresidente

El expresidente Donald Trump volvió al escenario público y político a nivel nacional, pero lo que más ha destacado de su evento en Carolina del Norte ha sido el presunto uso inadecuado de su pantalón.

El acercamiento de la cámara del video muestra que el expresidente luce un pantalón sin cierre, lo que desató las teorías de que se lo puso al revés, pero las imágenes no son muy nítidas, por lo que es posible que se pierda la línea de la bragueta.

Sin embargo, el video suma más de cuatro millones de reproducciones y miles de “likes” y retuits, además de burlas al republicano.

“Otros lo están notando, pero nunca es suficiente compartir: Donald Trump dio su gran discurso hoy con los pantalones puestos al revés. Mira de cerca y dime que estoy equivocado”, escribió el asesor político Brandon Friedman.

Others are noting this, but it can't be shared enough: Donald Trump gave his big speech today with his pants on backwards. Look close and tell me I'm wrong.pic.twitter.com/sRsoJVfyf8 — Brandon Friedman (@BFriedmanDC) June 6, 2021

“¿Trump no tiene un solo miembro de su equipo que tenga el valor de decirle que se puso los pantalones al revés anoche?”, preguntó Jon Cooper, un exasesor de campaña de Joe Biden.

Did Trump not have a single staffer with the guts to tell him that he put his pants on backwards last night? pic.twitter.com/92LPkg6lWz — Jon Cooper 🇺🇸 (@joncoopertweets) June 6, 2021

Alguien jugó con la palabra “fly” que en inglés significa bragueta y mosca.

“¿No bragueta en los pantalones de Trump? Creo que sé a dónde se fue”, escribió Keaton Patti, quien recordó la mosca que se posó durante varios minutos en la cabeza del exvicepresidente Mike Pence durante su debate con Kamala Harris.

No fly on Trump's pants? I think I know where it went. pic.twitter.com/awYKdoxVFT — Keaton Patti (@KeatonPatti) June 6, 2021

El expresidente lideró su primer mitin en Carolina del Norte, donde decidió apoyar a Ted Budd para el Senado.