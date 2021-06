Yermín Mercedes acabó slump con hit ganador, debutó como catcher en MLB y mostró un corte al estilo Yerminator

Una vez más, Yermín Mercedes se roba la atención del mundo del béisbol. El dominicano tuvo un fin de semana muy movido, dentro y fuera del diamante. Acabó su mala racha dándole una victoria a los Chicago White Sox, mostró sus habilidades como catcher y empezó a lucir un corte de cabello bastante peculiar.

Todo comenzó el viernes, cuando con un contundente hit dejó en el terreno a Detroit. “Venía de un 0-25, 0-26, no recuerdo. Nos mantuvimos trabajando“, contó el dominicano tras acabar con la mala racha más complicada de su carrera.

Yermin Mercedes walks it off for the White Sox! @betthebases pic.twitter.com/4ItDvJHiVf

En el partido del sábado, en el que Mercedes no fue titular, sino que ingresó al partido para tomar un turno como bateador emergente, realizó su debut como catcher en las Grandes Ligas. Una muestra de su versatilidad, que lo podría ayudar a mantenerse en las mayores.

Yermin Mercedes is coming on to catch after his pinch hit. It's his first time catching in the MLB.

