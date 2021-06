Mira si Meghan Markle y el príncipe Harry tendrán más hijos tras la pequeña Lilibet Diana

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El pasado viernes los duques de Sussex, Meghan Markle y Harry, dieron la bienvenida a su hija Lilibet Diana, a la que han llamado así en honor a su abuela materna, la fallecida princesa de Gales, y a su bisabuela Isabel II eligiendo como nombre para su pequeña el apodo cariñoso que los allegados de la soberana han utilizado siempre para referirse a ella en la intimidad.

El sexo del bebé no ha sido ninguna sorpresa porque sus padres se encargaron de desvelar que se trataba de una niña en la entrevista que concedieron a la presentadora Oprah Winfrey hace unos meses. En aquel momento también aclararon que estaban encantados con la idea de darle una hermanita a su primogénito Archie, de 2 años, porque así tendrían ‘la parejita’.

En 2019, después del nacimiento de su primer retoño, Harry le confesó a la doctora Jane Goodall que no se planteaba formar una familia numerosa por cuestiones medioambientales y que su esposa y él habían acordado tener “un máximo” de dos hijos para no contribuir a agotar los recursos de nuestro planeta.

“Creo que, extrañamente, por la gente que he conocido y los lugares que he tenido la suerte de visitar, siempre he sentido una conexión y un amor muy fuerte por la naturaleza. Ahora lo veo de forma diferente, sin duda. Pero siempre he querido intentar asegurarme de algo, incluso antes de tener un hijo o esperar tenerlo”, aseguró en la revista Vogue. “Siempre he pensado: este lugar es algo que nos han prestado. Y, seguramente, siendo tan inteligentes como lo somos, o tan evolucionados como se supone que somos, deberíamos ser capaces de dejar algo mejor a la siguiente generación”.