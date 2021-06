Susana González denuncia cuenta falsa a su nombre con fines de propaganda política

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Susana González puso el grito en el cielo al darse cuenta que existe una cuenta falsa a su nombre en Instagram.

La actriz realizó un video para hacer la denuncia y alertar a sus seguidores de que el perfil es apócrifo, pues en él estaría supuestamente animando a los calerenses, oriundos del Municipio de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, para salir a votar.

“Quise hacer esto porque me preocupa mucho que se estén usando cuentas de personas que no estamos involucradas, como es mi caso, con ningún partido político, por supuesto que yo voy a salir a votar, por supuesto que me interesa el futuro de mi país, porque aquí es donde yo me quiero quedar, quiero estar con mi familia aquí en México”, expresó la zacatecana.

González solicitó le ayuden a reportar la cuenta, pues asegura que lo que allí se menciona no son sus palabras, y lo calificó como una mentira.

“Y no me gusta lo que están haciendo, me parece muy grave, entonces por favor les pido que me ayuden a reportar esta cuenta, no soy yo, esas no son mis palabras, yo no voy a estar en ningún mitin político ni estoy convocando a nadie”, solicitó la actriz para que la cuenta falsa sea cerrada.

Pese a los hechos, la actriz pidió salir a votar, pero no a manera de proselitismo sino en un afán de elegir lo mejor por el país.

POR: Gisela García

