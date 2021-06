Adamari López no pierde la sonrisa, en medio de tanto drama por su separación con Toni Costa

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

“Caras vemos, corazones no sabemos”, dice un viejo y fiero refrán. Y este podría aplicarse a Adamari López, quien parece no haber perdido la sonrisa en medio de todo el drama que vive, luego de su separación con Toni Costa. Y es que una cosa es segura, desde que la puertorriqueña anunciara este hecho no ha habido un día de paz en su vida, y es que en el que los medios de comunicación no paran de hablar de ella y de Toni. Las especulaciones del porqué ya no están juntos no cesan.

De Toni se dicen muchas cosas. Rumores de infidelidad han surgido a través de varios medios. Incluso se dice que hay otro hombre en su vida. En su momento muchos haters empezaron a surgir atacando a la puertorriqueña en el Instagram de Hoy Día, ya que sentían que aquí exponían demasiado su imagen. Logrando que algunos se sintieran cansados de ésta y de que hasta la acusaran de querer parecer siempre la víctima. En medio de todo esto ya no surgió la figura de Toni Costa, quien ante los ataques solía dar la cara por la madre de su hija.

Sin embargo, Adamari mantiene el porte, el temple, la imagen. Si a caso, hasta se ve más hermosa, según sus fans. Más delgada, más joven, más sonriente, más bella y mejor vestida. Como madre está claro que es necesario que ella se vea bien para que Alaïa no vea a su madre decaída. Esto es lo que Toni y ella tratan de evitar, como padres se mantienen firmes en que lo más importantes es la salud emocional de su hija.

Hoy a través del Instagram de Hoy Día se puede apreciar esto, Adamari en efecto luce radiante. Pero muchos son los artistas que han contado ya que en muchas ocasiones tuvieron que sonreír ocultando un gran dolor.

De momento está claro que Adamari López hoy disfruta de lo que sus fans llaman una “mejor imagen”. Porque la puertorriqueña siempre ha sido hermosa, pero los haters siempre la atacan por su peso y por el vestuario que solía llevar en el extinto programa “Un Nuevo Día”. Hoy, esto ya es pasado.

Hoy es más común que la ex de Toni Costa reciba estos comentarios: “Amé ese vestido, “requete hermosisisismo”. Quiero uno así. Te queda super, super lindo”, “Cada día más hermosa la Ada”, “Bellísima!!!,..amo su carisma y creo que posees un ángel inspirador”, “Que bonita! Que Dios ilumine tus días”.

