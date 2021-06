Carolina Sandoval y otros famosos le dan todo su apoyo a Lorena Meritano, luego de que le desearan la muerte

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

A Lorena Meritano le han deseado la muerte y además la han insultado de manera horrible, ultrajando su persona. El público se enteró de esto porque la actriz argentina compartió a través de una fotografía las desagradables palabras que recibió a través de mensajes. “Ojalá te mueras actriz de pacotilla”, escribió la persona no identificada.

Meritano expuso la situación no para pedir consejo, según expresó, sino para evidenciar la razón por la cual ha tratado de mantenerse aún más alejada de las redes sociales. Dice no entender tampoco este odio desmedido. Pero ha decidido combatir el maltrato que recibió a través la palabra, haciendo uso de la oración y bendiciendo a la persona que se esconde a través de las redes para compartir un comunicado tan hiriente.

Ante la situación expuesta varios famosos se han manifestado. Carolina Sandoval no dudó en darle palabras de apoyo a Lorena Meritano, y es que “La Venenosa” sabe lo que se siente. Ella misma es una víctima constante de palabras malsonantes, hirientes y humillantes. A sus detractores les llama “lombrices digitales”, porque al final del día son así los que intentan de “pudrir” lo que muchos artistas tratan de construir en sus cuentas oficiales, haciendo uso de la famosa “liberad de expresión” para dar cabida a la palabras que lastiman la dignidad de una persona, sin importar que esta sea una celebridad o no.

Así las palabras de Carolina Sandoval: “Mi Lorena @lorenameritanooficial eres luz, eres una gran persona y como tal puedes entender que ese ser que se disfraza de alguien más por estas lados, lo que quería era llamar es tu atención, es lo que yo llamo #lombricesdigitales, peores que el covid, bendícela y encomiéndate a Dios porque en redes no vemos rostros, pero Dios ve todo #cosasquesientecaro”.

Maribel Guardia, actriz de origen costarricense con quien Lorena trabajó en la telenovela “Prisionera de Amor”, tampoco dudó en darle palabras de aliento: “Ignóralos, están enfermos del espíritu, tu luz los deslumbra, los encandila”. Como ella también se manifestó Tanya Charry: “Son unos enfermes de corazón. Dios los proteja”.

La actriz Arleth Tera también dijo presente: “Chale, que gente tan podrida, ¡no hagas caso Diosa!, sabrá Dios qué infierno viva la mujer. De la boca solo sale lo que se tiene en el corazón!”.

Ángela Ponce tampoco dudo en dar su palabra: “¡A esto no hay derecho! Son muchas las barbaridades que tenemos que leer a veces, yo he leído exactamente esas mismas palabras “muérete”, muchas veces, pero ese odio no es hacia ti, es hacia él mismo. No sabemos porqué razón, una persona que se ama y se quiere nunca tendría sentimientos así de feos para otra persona que no le ha hecho nada. A mi hace años @lorenameritanooficial me robaste el corazón como Débora. Te conocí y ahora te adoro como Lorena, porque eres una luchadora admirable y una persona maravillosa. Los que te queremos somos más. Quédate siempre con eso. mi admiración, respeto y apoyo para ti“.

