De lujo: LeBron James mostró las zapatillas con las que será visto en Space Jam 2

A través de Instagram, LeBron James mostró nuevos detalles que podremos apreciar en Space Jam 2, una de las películas más esperadas del año por los fanáticos deportivos. “The King” reveló algunas imágenes inéditas del film, en las que fácilmente detallamos las zapatillas que la leyenda en activo de la NBA lucirá.

“Bienvenidos a Space Jam. Y también a las LeBron 19, ¡vamos!“, escribió en el post. Amarillo, rojo, anaranjado y azul son los colores empleados en el calzado, que tendrá un costo de $200 apenas salga al mercado.

