El Chef James apoya a Toni Costa, luego de su dura separación con Adamari López

Toni Costa al igual que Adamari López confirmó su separación a través de redes sociales. Muchas son las celebridades que han enviado mensajes de apoyo y cariño a ambas partes durante estos duros y oscuros momentos. Uno que ha estado bridándole todo su apoyo a Toni a través de mensajes es el famoso Chef James, quien fuese uno de los íntimos amigos de Adamari en el extinto programa Un Nuevo Día.

Hoy el ex de la puertorriqueña escribió en Instagram: “¡Feliz martes y que Dios los bendiga! Gracias”. Ante estas palabras se puede leer también las de James Tahann: “Vamos papa!!!! Con toda”, le dijo éste.

Cuando Toni anunció su viaje a California para brindar más de sus clases de Zumba, también apareció James Tahann para motivarlo: “¡El mas duro!”. Ante estos insistentes mensajes de apoyo y cariño Toni también ha reaccionado, claro su mensaje fue muy general no dirigido a alguien en particular: “De verdad que estoy sumamente agradecido por todos sus comentarios, mensajes y consejos que me ayudan a crecer y me enriquecen el alma! Los quiero mucho y me quedo corto!”.

James Tahhan también apareció para darle apoyo cuando anunció su separación con Adamari López. “Mucha fuerza papá”, le dijo el famoso ex chef de Telemundo. Ahí también aparecieron mensajes de Héctor Sandarti: “Mis deseos para los tres es que esta etapa difícil fortalezca sus espíritus y todo sea para bien de todos. Te mando abrazo amigo!”, y de Sherlyn: “Te quiero mucho Tony se que esto pasara y volveremos a verlos felices como la hermosa familia que son”.

Muchas celebridades para este momento aún guardaban la esperanza de reconciliación entre ellos, y es que las palabras de Toni invitaban a pensar esto. Ahora, nadie sabe exactamente qué es lo que les deparará el futuro.

