Los abuelos perforaron las orejas a su nieta de 9 meses así que el padre les prohibió cuidarla

La decisión de unos abuelos, aparentemente bien intencionada, ha causado un drama familiar en la vida de una joven pareja que había resuelto no hacer piercing a su bebé para darle oportunidad a ella de decidirlo cuando creciera. Pero los abuelos perforaron las orejas a su nieta de 9 meses por lo que el padre les prohibió cuidarla.

Un usuario identificado como “no_wayout” describió su situación en el popular foro de Reddit, donde narró que él y su prometida, de 22 y 23 años de edad, decidieron no perforar los oídos a su bebé de 9 meses, de nombre Thalía. Su intención era no someterla a un piercing sin su consentimiento y dejar que ella decidiera el momento en que quisiera hacerlo.

“Nunca me gustó la idea de que se hiciera en un bebé que no puede opinar, como los padres de mi prometida le perforaron las orejas cuando era una bebé y ella siempre odió usar aretes. De hecho, todavía no usa”, escribió el joven en su publicación.

Por supuesto, los comentarios de los abuelos del tipo “se vería tan linda” no se hicieron esperar, pero la pareja se mantuvo firme en su decisión. Sin embargo, un día que dejaron a la bebé al cuidado de los abuelos paternos, le hicieron el piercing sin el consentimiento de los padres.

“Consiguieron que uno de los amigos de mi madre lo hiciera y estábamos jodidamente enojados, lo hicieron a nuestras espaldas. Dejamos de hablar con ellos después de eso por faltarle el respeto a nuestra decisión. Todos decían que estábamos haciendo un gran drama y que no podemos eliminarlos de la vida de su nieta por algo así”, escribió el padre atribulado.

Finalmente la pareja decidió que los abuelos paternos sólo podrían ver a su nieta cuando uno de ellos estuviera presente, por lo que fueron duramente criticados en su círculo familiar.

Las opiniones de los usuarios de Reddit no se hicieron esperar. “No volvería a dejar a mi hijo con ellos nunca más”, escribió un usuario en apoyo a la pareja. “No sólo perforaron las orejas de la hija contra la posición expresa de los padres, sino que lo hicieron con una persona al azar, no con un profesional ni un médico”, expresó otro. “En realidad, esto es un asalto. Si hubiera informado de esto a la policía, habría sido un asalto a un menor y habría tenido serios problemas”, señaló un tercero.