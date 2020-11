Su ex confunde a su hijo con el bebé de la amante y ahora quiere cambiar el acuerdo de custodia

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Una mujer relató que vivió minutos de angustia cuando advirtió que Sean, su ex pareja, había cometido un error: confundió al hijo de ambos con el bebé de la amante, así que ahora ella quiere cambiar el acuerdo de custodia.

La madre, no identificada, compartió su experiencia en Reddit para pedir la opinión de los usuarios sobre la postura que debería tomar. Resulta que su ex pareja llamado Sean le llevó al bebé a su casa luego de pasar los días que le corresponden con él. El bebé de 17 meses estaba dormido y ella se encontraba en una llamada de trabajo, por lo que advirtió que no era su hijo hasta 10 minutos después, cuando despertó y lloró.

“Mi hijo tiene ojos azules y este bebé tenía ojos verdes. Al quitarle el sombrero al bebé también mostró el cabello rubio oscuro, y no el cabello castaño claro de mi hijo”, relató la mujer, así que de inmediato llamó a Sean para pedirle que le llevara al bebé correcto. Resulta que el padre pasa días al mismo tiempo con los dos bebés, el de la protagonista de esta historia y el de la otra mujer llamada Lydia; además, tienen prácticamente la misma edad, pues el de Lydia tiene 15 meses. Y al bajarlo del auto se equivocó de bebé.

La mujer explicó que Lydia y ella tienen acuerdos de custodia idénticos, así que el padre tiene a ambos niños al mismo tiempo porque “quería una semana libre de cuidar niños“, pero también porque desea que los medios hermanos pasen tiempo juntos y porque trabaja horas extras cuando no los tiene.

Cuando el hombre volvió con el bebé correcto, “le dije que vamos a arreglar el acuerdo de custodia. No volverá a tener a los dos niños solos. No puede distinguir a sus propios hijos, por lo que la solución aquí es que él no esté en condiciones de confundirlos (…). Quiero saber que tengo a mi hijo, no al de Lydia. No creo que sea mucho pedir”, escribió la molesta madre.

Sean se defendió diciendo que era fácil cometer un error, que sólo fueron unos minutos de confusión y que nadie resultó herido, por lo que ella está siendo irracional. Los usuarios de Reddit se apresuraron a comentar sobre el caso: “Nunca perdonaría a mis padres por alejarme de mi hermano. El hecho de que el otro bebé no tenga ninguna conexión contigo no significa que tu hijo no se merezca a su hermano. Ninguno fue herido. Sí, es un poco molesto que lo haya hecho, pero estás actuando como si alguno de los bebés estuviera en peligro cuando no lo estaba“, escribió uno.

“Entiendo que Sean era una persona horrible por haber dejado embarazada a dos mujeres al mismo tiempo (¿supongo que fue infiel?), pero seguramente el bienestar de los niños debe anteponerse a la venganza”, señaló otro. “Como madrastra casada con un hombre con custodia del 50/50, creo que estás siendo increíblemente vengativa por un error que tampoco notaste de inmediato porque estabas distraída“, escribió una tercera.