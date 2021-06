Mia Khalifa muestra sus atributos posando con un sostén de joyas y sin ropa interior

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Mia Khlaifa nuevamente está en boca de todos gracias a una infartante foto que subió a redes sociales en la que aparece luciendo sus atributos de manera muy sensual.

Este lunes, la exactriz porno paralizó corazones en Instagram al dejarse admirar posando con un sostén de joyería que apenas cubre lo indispensable de su “pechonalidad”. Pero lo que más llamó la atención, es que en la parte baja de su cuerpo, la joven no lleva puesta ropa interior.

“Damnnnn @daniel 📸!!

HMU: @missgiamariemakeup

Styled: @kathryngosik in @justdesijewelry and my own @area headpiece and top

Nose: @deepakdugarmd”, escribió la libanesa en la instantánea que ha acumulado más de un millón 303 mil likes en tan solo unas cuantas horas.

Hace apenas unos días, Mia Khalifa ya había causado revuelo entre sus más de 24 millones de fans cuando exhibió sus curvas en una piscina, usando un ajustado traje de baño negro que dejó ver su “sideboob”.

