Policía retirado murió baleado por su amigo tras trifulca en pizzería de Brooklyn

Thomas Marrinan, un oficial retirado de 57 años de la policía de Nueva York, murió después de que su amigo, un agente de correccionales también retirado, le disparara en el pecho “por error”, siguiendo un altercado con otra persona en una pizzería anoche en Brooklyn (NYC).

La disputa comenzó cerca de las 7 p.m. cuando un hombre de 33 años supuestamente borracho comenzó a discutir en el restaurante italiano “Korner Pizza” ubicada en la esquina de Church Avenue y East Third Street en Kensington. Un empleado hizo una llamada al oficial retirado -conocido en la comunidad- para reportar el caso y el oficial llegó con el agente correccional.

Según los informes, al llegar los dos presenciaron al hombre que estaba en la pizzería peleando con un anciano de 86 años y esa confrontación se extendió a la acera al otro lado de la calle, frente a una farmacia abandonada, informó NBC News.

Los dos oficiales retirados intentaron disolver la escena y en un momento hubo una pelea por el arma de uno de ellos. Al menos una bala se disparó y alcanzó al agente retirado, en el pecho. El hombre de 33 años presuntamente borracho, fue visto sin camisa, con el brazo derecho ensangrentado luego de que también fuese alcanzado por la misma bala.

Ambos heridos fueron trasladados de urgencia al hospital. El oficial retirado fue pronunciado muerto en el Maimonides Medical Center unas dos horas después del incidente. El agresor inicial figuraba en condición estable, dijo la policía.

“Hubo una pelea física. Durante la pelea, el hombre de 53 años sacó su arma de fuego y creemos que se disparó una ronda, golpeando a ambas víctimas”, dijo el subjefe de policía de Nueva York, Joseph Gulotta, citapor por ABC News.

Según testigos, los dos oficiales eran amigos y muy conocidos en toda la comunidad. Los vecinos también dijeron que el hombre desordenado tiene fama en la zona de ser un “alborotador”.

Marrinan se unió a NYPD en 1992 y fue asignado al Distrito de Tránsito 30 en Brooklyn. Se retiró en 2013. “Thomas es un policía de tránsito jubilado y delegado sindical. Se le conocía como ’Tommy Donuts’, porque dondequiera que iba, traía donas”, dijo a Daily News su amigo Alan Dubrow, de 78 años, un banquero jubilado.

No se han divulgado los nombres del oficial retirado de 53 años que disparó ni del supuesto borracho que inició la disputa. Al momento tampoco se habían presentado cargos contra ellos. La investigación sigue en curso.

The retired NYPD officer was accidentally shot dead by a friend while the two tried to defend an elderly man in a fight outside a Brooklyn pizzeria. https://t.co/wrqoWrDhWa

— New York Daily News (@NYDailyNews) June 8, 2021