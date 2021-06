Toño Mauri regresó al hospital tras aparatosa caída

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Luego de reaparecer en algunas entrevistas para hablar sobre su evolución en el tema de su salud, Antonio Mauri detalló que por la debilidad en su cuerpo no pudo impedir sufrir una fuerte caída.

Si bien es cierto que poco a poco el actor se va recuperando tras haber dado positivo al coronavirus, en esta ocasión tuvo que regresar al hospital para recibir algunas puntadas en la parte superior de la ceja derecha, resultado de su accidente.

“Hace dos días me caí, me tuvieron que dar unos puntitos, tropecé con mi pie derecho, se clavó en el piso y me fui para adelante, porque ya no tengo el suficiente peso para sostenerme”, narró en entrevista para el programa Sale el Sol.

Afortunadamente, tras diversos estudios, resultó casi ileso, pues fue su cabeza la que amortiguó la caída recibiendo un golpe fuerte.

“Conforme está pasando el tiempo, mis nervios y mis músculos se van activando, entonces alcancé a caer de lado y con la cabeza pegué en el piso y me pegué aquí (se señaló), y un poquito la cadera me dolió, me hicieron pruebas, no tengo nada roto”, contó.

Por otro lado, también detalló que muy pronto anunciará la venta de su libro, donde contará la lucha que enfrentó tras ingresar en junio de 2020 y pasar gran parte de este tiempo en coma, esto por las graves complicaciones del Covid-19 y recibir un doble trasplante de pulmón.

“Empecé contando la historia de cómo es el sentido de un testimonio como éste, cuáles son las cosas importantes que hay que denotar y estamos en el proceso. Si todo sale bien, en dos o tres meses podríamos empezar a editarlo”, explicó sobre la obra.