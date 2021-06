Demi Rose “incendia” Instagram usando un vestido semitransparente que remarca su retaguardia

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Demi Rose publicó unas sensuales imágenes en su cuenta oficial de Instagram que han puesto a más de uno a pasar saliva gracias al modelito que eligió.

En esta oportunidad, la bella modelo se dejó admirar modelando desde Ibiza, España, usando un vestido semitransparente de color blanco que remarcó su tanguita y su retaguardia.

“The earth is what we all have in common 🍃 @prettylittlething”, escribió la joven británica al pie de fotografías que han acumulado más de 257 mil corazones rojos y casi tres mil comentarios.

“Ricura de mujer 😍😍”, “¡Woow! Que trasero 🍑” y “Mis pulsaciones aumentan cada vez que te veo ❤️💋”, son algunos de los halagos para la curvilínea.

(Desliza para ver las postales)

Por si no fuera suficiente, Demi Rose también arrebató suspiros con un par de fotos en las que un sombrero y un diminuto top que solo cubre lo necesario de su “pechonalidad”, fueron suficiente para que sus más de 16.6 millones de fieles admiradores quedaran fascinados.

