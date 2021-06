Ilhan Omar desatá críticas demócratas por comparar a Estados Unidos con grupos terroristas

La representante Ilhan Omar (Minnesota) comparó las acciones de Estados Unidos con grupos terroristas, como Hamas y los talibanes, lo que desató severas críticas en su contra, incluso de la plana mayor de los demócratas.

Los líderes demócratas de la Cámara, encabezados por la presidenta Nancy Pelosi (California), emitieron una reprimenda contra Omar este jueves, luego de que otros miembros del partido criticaran a la representante.

La declaración de los líderes demócratas, sin embargo, es menos fuerte que otros colegas, quienes acusaron de antisemita a Omar, pero consideraron que las posturas de la representante por Minnesota solamente “fomenta prejuicio y sovaca el progreso”, además de calificarlas de “falsos comparativos”.

Politico reportó que el equipo de Omar intentó detener la emisión de la declaratoria, pero no lograron contactar a los líderes que respaldan el mensaje.

Los comentarios de la representante musulmana ocurrieron tras la audiencia ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara del secretario de Estado, Antony Blinken.

Omar especificó sobre “atrocidades impensables cometidas por las Unión Europea, Hamas, Israel, Afganistán y los Estados Unidos”, incluso acusó a sus colegas de “acoso y silenciamiento”.

“El acoso constante y el silencio de los firmantes de esta carta es insoportable”, tuiteó Omar sobre la primera carta de 12 demócratas, a quienes llamó “tropos islamofóbicos”.

“Equiparar a los Estados Unidos y a Israel con Hamas y los talibanes es un ofensivo y equivocado comparativo”, dijeron los colegas de Omar, incluido el representante Jerrold Nadler (Nueva York).

Omar calificó de “vergonzosa” la postura de sus colegas, a quienes acusó de que la llaman cuando necesitan su apoyo, pero que “emitan una declaración pidiendo ‘aclaraciones’ y no solo llamen”.

La declaración que firmó Pelosi surgió luego de las críticas del líder de la minoría en la Cámara, Kevin McCarthy (California).

“Los comentarios antisemitas y antiamericanos de la representante Omar son aborrecibles”, dijo McCarthy, quien criticó a Pelosi, al considerar que su silencio enviaba “un mensaje al mundo de que los demócratas son tolerantes con el antisemitismo y simpatizan con los terroristas”.

Rep. Omar's anti-Semitic & anti-American comments are abhorrent.

Speaker Pelosi’s continued failure to address the issues in her caucus sends a message to the world that Democrats are tolerant of anti-Semitism and sympathizing with terrorists.

It’s time for the Speaker to act.

— Kevin McCarthy (@GOPLeader) June 10, 2021