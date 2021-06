Cuatro heridos desde un auto a plena luz: más violencia de pandillas en Nueva York

Cuatro jóvenes resultaron heridos en un tiroteo desde un vehículo en Yonkers (NY) ayer a plena luz, dijo la policía local.

Las víctimas de los disparos resultaron heridas cerca de Elm Street y Oak Street alrededor de las 4:15 p.m., dijo un portavoz del Departamento de Policía de Yonkers, que instó a la gente a evitar el área.

Un video no divulgado obtenido por la policía captó al pistolero con la cabeza asomada por la ventana trasera del vehículo, abriendo fuego contra las personas en la esquina, como si se tratara de una película de horror.

El comisionado de policía John Mueller dijo que el incidente parece estar relacionado con la actividad de las pandillas y no fue un acto de violencia al azar. Las autoridades informaron anoche que había “varias personas de interés bajo custodia” y también recuperaron un arma de fuego del lugar.

La víctima más gravemente herida, una mujer, recibió disparos en el hígado y la pierna, dijo la policía. Los otros lesionados fueron hombres. Los cuatro son adultos, mayores de 18 años, pero no fueron identificados, acotó Pix11.

Los investigadores recuperaron casquillos de bala en el lugar, que está cerca de donde un niño de 6 años recibió un disparo en abril. “Hay una explosión de violencia armada”, dijo el jefe policial Mueller en la escena.

El alcalde (D) Mike Spano dijo que ha habido un movimiento en los últimos años para evitar severidad contra el crimen, por lo que hizo un llamado a los legisladores en Albany -capital estatal- para que hagan más para combatir la violencia. “Hay un recuento de muertos en Elm Street de los que han recibido disparos y eso es inaceptable”, afirmó.

“Queremos asegurarnos de que haya un equilibrio entre la justicia social y mantener nuestras calles seguras”, dijo la semana pasada Jay Jacobs, presidente del Partido Demócrata del estado de Nueva York, al advertir a sus compañeros congresistas no aprobar nuevas leyes estatales que puedan percibirse como favorables a la impunidad o el crimen.

Several people shot in Yonkers, NY Mayor Mike Spano said there’s been a movement in recent years away from being tough on crime. He called for lawmakers in Albany to do more to communicate with those on the front lines.

There’s a body count on Elm St https://t.co/9vrWm8ayPe

— Blue Lives Matter (@RetiredNYCPD) June 11, 2021