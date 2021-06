Golazo de Lukaku con dedicatoria especial a Eriksen: “Chris, I love you!”

Segunda jornada de partidos en la Eurocopa 2020 y los momentos dramáticos y emotivos le dieron la vuelta al mundo. Tras la reanimación a Christian Eriksen, y posterior estabilidad en un centro médico, Romelu Lukaku marcó un gol dedicado a su compañero de equipo en el Inter de Milán.

El mundo se volcó en oraciones para la pronta recuperación del volante mixto de la selección danesa, tras caer desvanecido en el partido contra Finlandia por el Grupo B de la Euro. Y el delantero de la selección belga marcó un doblete especial.

Lukaku recibió un rebote dentro del área, se giró y clavó el primer gol contra Rusia. Enseguida fue a celebrarlo frente a una cámara y soltó una dedicatoria especial: “Chris, Chris, I love you”. En español: “Chris, mantente fuerte, te amo”.

“Chris, Chris, I love you!”

Romelu Lukaku has sent his best wishes to Christian Eriksen in the midfielder’s road to recovery. 💙 pic.twitter.com/L1AKjkbP1D

— Everton Extra (@Everton_Extra) June 12, 2021