Hombre gravemente apuñalado manejó hasta el hospital para salvar su vida en El Bronx

Un hombre que fue gravemente apuñalado en la calle condujo por sí mismo hasta un hospital en El Bronx (NYC).

La víctima no identificada logró salvar su vida, pero hasta ayer permanecía hospitalizado en estado crítico, cuatro días después de ser herido.

NYPD reportó que alrededor de las 7 p.m. del lunes, un agresor desconocido se acercó a la víctima de 32 años en East 149th Street, en el vecindario Melrose. Luego sacó un cuchillo y lo apuñaló en el pecho, detalló Pix11. Según la policía, el atacante huyó y el herido logró subirse a su vehículo y llegar a un hospital de la zona, sangrando profusamente.

No quedó claro de inmediato qué llevó al ataque o si fue completamente aleatorio. El jueves, las autoridades publicaron imágenes de vigilancia del sospechoso que están buscando en relación con el apuñalamiento.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

