La actriz Ana Martín: “Nunca anduve con un político, por eso no tengo arrugas y tengo un cutis bonito”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ana Martín es una actriz mexicana que ha participado en importantes producciones como “El Pecado de Oyuki”, “Amor Real”, “La Madrastra”, entre otros. En la actualidad está dando mucho de qué hablar por las recientes declaraciones que ha realizado en torno a su vida privada.

Recientemente el programa de espectáculos, Suelta La Sopa, que se trasmite por Telemundo, destacó la siguiente declaración de la mexicana, en donde habla de cómo fue en su juventud, de cómo vivió su independencia y con esta actitud conquistó a muchos hombres. Incluso señaló que anduvo con el país entero, pero que siempre se destacó porque a ella no se lo podía comprar con dinero.

Martín también ha revelado cuál es el secreto de su eterna juventud e incluye la política. Nunca se casó y tampoco quiso tener hijos. Además siempre ha dicho que ella no es de las que cree en el “Hasta que la muerte nos separe”.

Aquí las palabras de la actriz:

“Nunca dependí de un hombre, salí con todo, pero siempre pagué mis cosas, siempre trabajé y me he mantenido sola, por eso me valoraban, porque nunca sintieron que los necesitaba”. Agregó: “Anduve con el país entero y uno que otro extranjero, pero nunca nadie me ha “amarrado”; eso sí, nunca anduve con ningún político, por eso no tengo arrugas y tengo bonito cutis”, dijo la actriz en una entrevista reciente.

Agregó: “Mi libertad nunca estará en venta; tuve un novio muy rico, que me regaló muchas alhajas, pero nos peleamos y delante de él tiré las joyas en una coladera para que vieran que a mi no me compran con dinero”.

Adamari López deja ver su vientre plano mientras sale a ejercitarse junto Alaïa