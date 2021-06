Mujeres apuestan arrasar en las elecciones para renovar la mayoría de puestos en el Concejo Municipal de NYC

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La Ciudad de Nueva York se encuentra en plena ‘efervescencia electoral’, cuando faltan solo 10 días para la realización de las elecciones primarias del 22 de junio, y con el inicio este sábado 12 del proceso de votación anticipada. Y además de la contienda por la Alcaldía, millones de neoyorquinos también escogerán a la mayoría de los miembros del Concejo Municipal, que estarán a cargo a partir de enero del 2022 de crear las leyes locales que rigen a la Gran Manzana, monitorear el desempeño de todas las agencias municipales y decidir sobre el uso de los terrenos.

Más del 60% de las curules del órgano legislativo están abiertas para que lleguen nuevos rostros, ya que 28 de los 51 concejales no podrán buscar su reelección, debido a que ya cumplieron el límite de tiempos en sus cargos de dos períodos consecutivos de 4 años cada uno.

Asimismo, 3 concejales, entre ellos el reverendo Rubén Díaz del Distrito 18 de El Bronx, no buscarán su reelección y un par más de curules están vacantes, como es el caso de los Distritos 48, de Brooklyn y 22, de Queens, tras la renuncia de Chaim Deutsch y Costa Constantinides. Otras 5 sillas fueron llenadas hace pocos meses, tras elecciones especiales, ante la renuncia de sus titulares, como ocurrió con el Distrito 37, cuya recién nombrada Darma Díaz y el Distrito 15, con Oswald Feliz, ahora enfrentan reñidas contiendas.

Y mientras los cientos de candidatos inscritos en la lucha por las sillas de sus distritos en el Concejo de Nueva York intensifican sus acciones para lograr el triunfo, los comicios de este 2021 tienen un valor especial para las mujeres que han saltado al ruedo político.

Con solo 14 sillas actuales en el órgano legislativo en manos de mujeres, cuatro menos que las que tenían en el 2009, y de ellas solo tres latinas (Carlina Rivera, Diana Ayala y la recién llegada Darma Díaz), la meta del movimiento de liderazgo femenino este año es arrasar en las urnas, según aseguran políticas inscritas en las contiendas.

Prueba de ese compromiso es que en las actuales elecciones, más de 150 mujeres, varias de ellas latinas, están compitiendo arduamente con uñas y dientes para conquistar decenas de curules, y hacer realidad el objetivo de tener mayor voz y representatividad en las mesas de poder municipal que definen normas, programas, cambios y el manejo del presupuesto municipal, lideradas ampliamente por hombres.

El objetivo: logar el ’21 en el 21′

Uno de los grandes objetivos de este año es que se haga realidad la iniciativa impulsada en el 2017 por la expresidenta del Concejo Municipal Melissa Mark-Viverito, conocida como ’21 en el 21′, que busca lograr que el número de concejales mujeres llegue en estos comicios del 2021 al menos a 21. El reto es grande, más cuando seis de las actuales 14 mujeres del órgano legislativo deberán abandonar sus cargos por límite de tiempos.

Así lo confiesa abiertamente la concejal por el Lower East Side Carlina Rivera, quien se disputa su permanencia en el Concejo Municipal, integrado actualmente por 46 demócratas, 3 republicanos y dos sillas vacías, con la convicción de que la voz femenina crecerá. La presencia latina la imprimen 11 latinos, 8 de ellos varones.

“Me alegra mucho ver que hay más mujeres postulando a puestos en política ahora, lo que significa que es más real la posibilidad de tener a más mujeres en el Concejo. Mujeres que ya están liderando en sus comunidades, que son presidentes de nuestras asociaciones de padres, de maestros, de inquilinos, de cuidadoras, y que están listas para lograr la meta de 21 mujeres este 2021 en el Concejo“, comentó la concejal Rivera, advirtiendo que aún así, todavía falta mucho camino para que haya equidad en la representación política de las mujeres.

“Llegar a eso va a ser un avance enorme, pero lo justo sería tener la mitad más una de las sillas en el Concejo para mujeres, ya que el 52% de los habitantes de Nueva York son mujeres. Yo creo que eso va a ser posible, pero no va a ser fácil, más cuando hemos visto que en las elecciones de 2013 y 2017 la cantidad de mujeres concejales está bajando”, agregó.

La concejal Rivera además se ha puesto otro reto en mente para potenciar todavía más la fuerza de la mujer y de los latinos en la esfera política. Luego que a finales de este año se retire el actual presidente del Concejo Municipal, Corey Johnson, por límite de tiempos, Carlina quiere ser la próxima jefa de ese organismo.

“Desde esa posición que es una muy alta al nivel municipal, sé que tengo un camino hacia la victoria para ser una buena presidenta del Concejo, si tengo el apoyo de la mayoría, y creo que es bien importante que alguien como yo, que tengo un récord legislativo con el presupuesto y que he traído más recursos a mi distrito, asuma ese cargo, pues es evidente que puedo hacer ese trabajo”, comentó Rivera, quien agregó que a partir de enero del 2022 la Ciudad de Nueva York pudiera hacer historia teniendo una mujer cabeza del Concejo, y tal vez una mujer Alcaldesa.

“Creo que estamos en Nueva York ante una oportunidad única de dar más poder femenino, no solo trayendo más mujeres al Concejo, sino eligiendo a una mujer como Alcalde, alguien como Maya Wiley o Kathryn García, quienes pueden traer una Administración con gente muy talentosa”, agregó Rivera.

Hispanas buscan reemplazar a hispanos

Y dentro del amplio abanico de mujeres compitiendo por un puesto en el Concejo Municipal, se destacan con fuerza nombres como Jennifer Gutiérrez, quien lucha por el Distrito 34, de Brooklyn, que dejará Antonio Reynoso, quien de ganar sería además la primera líder de origen colombiano en llegar al órgano legislativo de la Ciudad.

La líder comunitaria advierte que la presencia de más mujeres en el Concejo, no solamente es un asunto de números, sino de visión, pues hay asuntos que a las mujeres afectan de manera distinta y urge tomar acciones para resolver sus necesidades.

“Esa no solo es una posición de gobierno a la que anhelo llegar para traer más recursos a nuestra comunidad tras años terribles, sino que como mujer, también es mi oportunidad de distinguir cuales son las cosas que necesitamos priorizar en asuntos de equidad, justicia y seguridad pública para las mujeres”, comentó la joven de 34 años, quien dice que la propia contienda en su distrito muestra como todavía hay hombres que insisten en relegan y no reconocer el aporte de las mujeres.

“Yo soy la única mujer en la campaña por mi distrito y los dos contrincantes hombres se apoyan entre ellos. No ocurre eso hacia mí, no sé si por miedo, pero creo que es injusto ignorar qué es lo que estamos exigiendo para mover a nuestra sociedad entera hacia adelante, porque nunca hemos tenido representación justa”, dijo la hija de inmigrantes colombianos, nacida en Nueva York.

Gutiérrez agregó: “Llevar a más mujeres al Concejo no solamente va a importar para luchar por las inquietudes de las mujeres sino para tratar de traer justicia al Gobierno local, cuando vemos que aún hay una incapacidad de algunos hombres de poder pensar fuera de su género. Lo bueno, desde mi experiencia, es que ahora hay más hombres apoyando este movimiento. Hay más latinos jóvenes y también mayores apoyando, pero también tengo claro que pese a nuestra lucha, es posible que no haya la mitad de mujeres en el Concejo en el 2022, pero seguiremos luchando, y ese será un reto de las nuevas concejales, sin duda”.

Otra de las figuras femeninas fuertes que busca llegar al Concejo Municipal para dar representatividad a las mujeres y también a los latinos, es la actual asambleísta estatal Carmen de la Rosa, quien compite por el Distrito 10, que dejará Ydanis Rodríguez.

La dominicana, considerada una de las legisladoras más exitosas en Albany, quien logró que se convirtiera en ley su proyecto para crear el fondo de trabajadores excluidos que dará cheques hasta de $15,600 a inmigrantes indocumentados que perdieron su empleo en la pandemia, y la ley de los ‘dreamers’ de Nueva York.

“Tengo claro que los latinos y las mujeres del Alto Manhattan merecemos voces en la mesa de gobierno que representen nuestro empoderamiento y luchen por nuestras problemáticas diarias. Y sé que cuando esté en el Concejo voy a moverme con autoridad, como lo hice en Albany, para ser una voz comprometida con el cambio y que puede mostrar resultados contundentes”, afirma la política, quien compite con 7 candidatos más por ese escaño, dos de ellas también mujeres latinas.

“A diferencia de otros candidatos, yo no soy una candidata que va a tener que aprender cómo funcionan las cosas en la Ciudad porque fui jefe de gabinete, y de ganar, yo sería la primera mujer dominicana en alcanzar el puesto de concejal por mi distrito, y mi voz la alzaré por esas madres que han empoderado a sus hijas y a sus hijos hombres a luchar”, agregó la latina.

“Trabajar fuerte por nuestras comunidades latina”

Tiffany Cabán, quien en 2019 estuvo a punto de convertirse en la Fiscal de Distrito de Queens, es otra de las latinas prominentes dentro de estas elecciones primarias, y en su lucha por la curul del Distrito 22 de Astoria, en Queens, vacante tras la renuncia de Costa Costantinides, espera ser una voz más de la comunidad latina y de las mujeres en el Concejo.

“Quiero llegar al Concejo para trabajar fuerte por nuestras comunidades latinas y negras, para que nuestras clases trabajadoras tengan más acceso a servicios, para que no solo mandemos policía a sus barrios y encarcelarlos y cuando miramos el Concejo, sabemos que desde allí hay mucho trabajo por hacer”, mencionó Cabán.

“Estamos ante una creciente participación de mujeres en política, pero todavía la realidad es que no solo en la Ciudad, sino en el Estado, seguimos con salones llenos de hombres tomando decisiones por nosotras, dejando atrás asuntos como el cuidado de salud. Y como mujer siento la obligación de trabajar para que más mujeres y hombres jóvenes tengan la oportunidad de hacer sus sueños realidad. Por ejemplo yo, soy abogada y solo 2% de las abogadas de Nueva York son latinas, y no es porque no seamos inteligentes, o porque no nos importe, o no soñemos, sino por las barreras que hay. Y eso no está bien”.

Pierina Sánchez, quien compite por la curul del Distrito 14 de El Bronx, confiesa que su salto al ruedo político es una manera de llevar mayor equidad al gobierno local.

“Un Concejo Municipal que tenga representación de todas las etnias, de todos los géneros y que represente al pueblo, es un Concejo que va a poder trabajar mejor por todos, porque va a poder entender las necesidades de todas las comunidades”, dijo la candidata hispana. “Como mujer, como dominicana, y como residente de El Bronx, conozco bien lo que necesita nuestra gente y estoy lista para traer recursos a nuestra comunidad, que hemos estado olvidados por todos los gobiernos que siempre nos dejan de últimos”.

Otras hispanas que suenan fuertes para llegar al Concejo son Alexa Avilés, por el Distrito 38 de Brooklyn, que deja Carlos Menchaca, Amanda Farías, por el Distrito 18 y Glennis Gómez, por el Distrito 26.

Tras la salida por límite de tiempos de los concejales latinos Ydanis Rodríguez, Antonio Reynoso, Carlos Menchaca, Rubén Díaz Sr. y otros políticos considerados amigos y defensores de la comunidad hispana, como Danny Dromm, del Distrito 25 de Jackson Heights, en Queens, Mark Levine, del Distrito 7 de Manhattan y Brad Lander, del Distrito 39 de Brooklyn, entre otros, los candidatos nuevos buscan que la comunidad latina siga siendo prioridad.

La exconcejal y actual presidenta del condado de Manhattan Gale Brewer, también está en la contienda política esperando volver al Concejo por el Distrito 6. La ley permite que quienes estén dos términos en el órgano legislativo, puedan volver a postularser, tras un período fuera.

Concejales que se van y dejan sus curules abiertas:

Margaret Chin, del Distrito 1 de Manhattan

Corey Johnson, del Distrito 3 de Manhattan

Ben Kallos, del Distrito 5 de Manhattan

Helen Rosenthal, del Distrito 6 de Manhattan

Mark Levine, del Distrito 7 de Manhattan

Ydanis Rodríguez, del Distrito 10 de Manhattan

Fernando Cabrera, del Distrito 14 de El Bronx

Vanessa Gibson, del Distrito 16 de El Bronx

Paul Vallone, del Distrito 19 de Queens

Peter Koo, del Distrito 20 de Queens

Danny Dromm, del Distrito 25 de Queens

Jimmy Van Bramer, del Distrito 26 de Queens

Daneek Miller, del Distrito 27 de Queens

Karen Koslowitz, del Distrito 29 de Queens

Eric Ulrich, republicano del Distrito 32 de Queens

Stephen Levin, del Distrito 33 de Brooklyn

Antonio Reynoso, del Distrito 34 de Brooklyn

Laurie Cumbo, del Distrito 35 de Brooklyn

Robert Cornegy, del Distrto 36 de Brooklyn

Carlos Menchaca, del Distrito 38 de Brooklyn

Brad Lander, del Distrito 39 de Brooklyn

Mathieu Eugene, del Distrito 40 de Brooklyn

Inez Barron, del Distrito 42 de Brooklyn

Alan Maisel, del Distrito 46 de Brooklyn

Mark Treyger, del Distrito 47 de Brooklyn

Debi Rose, del Distrito 49 de Staten Island

Steven Matteo, republicano del Distrito 50 de Staten Island

Mark Gjonaj, del Distrito 13 de El Bronx no buscará su reelección

Rubén Díaz Sr. del Distrito 18 de El Bronx no buscará su reelección

Barry Grodenchik, del Distrito 23, no buscará su reelección

Concejales mujeres que se van:

Margaret Chin, del Distrito 1, de Manhattan

Helen Rosenthal, del Distrito 6 de Manhattan

Vanessa Gibson, del Distrito 16 de El Bronx

Laurie Cumbo, del Distrito 35 de Brooklyn

Inez Barron, del Distrito 42 de Brooklyn

Debi Rose, del Distrito 49 de Staten Island

Concejales latinos que se van:

Ydanis Rodríguez, del Distrito 10 de Manhattan

Fernando Cabrera, del Distrito 14 de El Bronx

Antonio Reynoso, del Distrito 34 de Brooklyn

Carlos Menchaca, del Distrito 38 de Brooklyn

Rubén Díaz Sr. del Distrito 18 de El Bronx

El Concejo Municipal de NY en cifras

51 son los integrantes del Concejo Municipal

46 curules son demócratas

3 son republicanos

2 curules demócratas más estás vacías

14 son las mujeres actuales en el Concejo

35 concejales son hombres

11 son los concejales latinos en el Concejo

3 concejales son mujeres latinas

28 concejales deberán irse por límite de tiempos

2 de los 3 republicanos actuales deberán irse

3 concejales se van porque no buscarán su reelección

6 concejales que de irán son mujeres

5 de los concejales que se van son latinos

21 mujeres concejales es la meta luego de estas elecciones

150 mujeres están inscritas en las diferentes contiendas

Decenas de candidatos son latinos

Contiendas destacadas con opciones de triunfo latino

Distrito 10 del Alto Manhattan

Carmen de la Rosa

Johanna García

James Behr

Manny De Los Santos

Angela Fernández

Josue Pérez

Tirso Piña

Everett Reed

Distrito 14 de El Bronx

Adolfo Abreu

Fernando Aquino

Haile Rivera

Pierina Sánchez

Socrates Solano

Yudelka Tapia

Distrito 18 de El Bronx: