Esto dijo José Eduardo Derbez tras la acusación de haber robado un celular

José Eduardo Derbez fue acusado de robarle celular al representante de la banda CNCO, Renato Francis, sin embargo, el actor ya salió a dar la cara.

Fue en una entrevista con Javier Poza donde el hijo de Eugenio Derbez reveló que ni siquiera conoce a quien lo acusa.

“Intenté buscarlo en redes sociales y ni siquiera lo encontré, creo que cerró sus redes sociales, no sé ni quien sea. Únicamente aclarar que pues, de nuevo los medios, cualquier persona puede subir algo y lo suben sin investigar, sin preguntar, pero no tengo nada qué hablar de ese tema. Se toma de quien viene. La verdad no me molestan ese tipo de cosas y se me resbalan”, dijo.

Renato acusó a José Eduardo de haberse llevado su teléfono.

“Oigan!! Cómo ven que ayer en su peda #JoseEduardoDerbez se llevó mi celular de la mesa ‘POR EQUIVOCACIÓN’. De muy mal gusto tu borrachera bro… Intérnate, no está padre tu alcoholismo”, escribió en un tuit que momentos más tarde fue eliminado.

Mira aquí la entrevista de José Eduardo y donde se muestra el tuit.