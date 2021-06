Latino de Queens organiza fiestas en Washington Square Park y defiende descontrol que afecta a vecinos

Su nombre es David Ortiz, de 28 años, conocido como “Shaman”, y es uno de los organizadores de fiestas en Washington Square Park, en Manhattan, que se han salido de control, afectando las noches de los vecinos.

Ortiz, quien residen en Elmhurst, Queens, se ha expresado beligerante ante quienes critican los reventones que se organizan en el parque hasta altas horas de las noches, calificando a los residentes de edificios aledaños como “Kevins” y “Karens”, por quejarse del ruido, el uso exacerbado de droga y hasta la organización de peleas callejeras.

Ante las quejas vecinales, el NYPD impuso un toque de queda en el parte a las 10:00 p.m. y la semana pasada desalojó el parte poco antes de esa hora, aunque decenas de personas se resistieron. Este sábado los oficiales se enfrentaron a más personas, quienes se resisten a dejar la fiesta callejera, aunque eso afecte a los vecinos.

“Esta es mi respuesta a los residentes… Si tienes un problema con el sonido amplificado y vives en el centro de la ciudad, vives en el área de Washington Square Park, entonces debes mudarte“, dijo Ortiz, según un reporte de The New York Post.

Ortiz defiende “la alegría” de las fiestas en el parque, a pesar del caos que generan a quienes residen en la zona.

“No voy a dejar que nadie nos robe la alegría”, aseguró.

A los combates de boxeo sin permiso se suman, fuegos articiales, competencias de vehículos motorizados, venta de alcohol y droga.

Un residente de muchos años dijo al Post que ya no se aplica “ninguna regla” al parque.

“Ahora no hay reglas. Incluso con el uso público de drogas, no hay reglas. Todo está al aire libre. Es un caos”, dijo el residente.

