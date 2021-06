Dardo danés: Kasper Schmeichel se quejó por la presión de la UEFA para reanudar el partido tras desvanecimiento de Eriksen

El impacto que tuvo el desvanecimiento de Christian Eriksen en los jugadores que disputaban el Dinamarca verus Finlandia es innegable. Shock, preocupación y tristeza fueron las sensaciones del momento. A pesar de ello, el partido se reanudó tras el conocimiento de que Eriksen estaba consciente en el hospital. Ahora, con el panorama más claro, Kasper Schmeichel, arquero de Dinamarca, dio sus impresiones al respecto y le dejó un recado a la UEFA.

Schmeichel señaló que la UEFA los puso en una situación en la que él considera que no debieron estar: “Se necesitó de una persona con más poder que nosotros (los jugadores) que dijese que no era el momento para tomar una decisión (acerca de reanudar el partido), y que quizás deberíamos esperar para el día siguiente“, contó.

Kasper Schmeichel on #DEN vs #FIN restarting: "We were put in a position I don't think we should have been put in. It probably required that someone above us had said it was not the time to make a decision and maybe should wait for the next day." | @BBCSport — Daily Hotspur 2️⃣3️⃣💙 (@Daily_Hotspur) June 14, 2021

¿Por qué se jugó? Porque probablemente la UEFA puso a los jugadores de Dinamarca entre la espada y la pared. Peter Schmeichel, padre que Kasper, y también ex-arquero de la selección danesa, explicó que el máximo ente del fútbol en Europa les dio tres opciones a los jugadores:

Continuar el partido -50 minutos restantes- el mismo sábado, como finalmente ocurrió. Terminar el partido el domingo -al día siguiente-, a partir del mediodía. Dar el partido perdido por forfait: Dinamarca hubiese perdido 0-3 el encuentro.

Los jugadores evaluaron la situación, principalmente el estado de salud de Christian Eriksen, y decidieron que lo más conveniente era terminar con la jornada ese mismo día.

Schmeichel deja entrever que ante la posibilidad real planteada por la UEFA de darle el triunfo a Finlandia por abandono, los jugadores no tenían un verdadero margen de decisión.

Was it wrong to restart the game after such a traumatic event? Former goalkeeper Peter Schmeichel's son Kasper was on the pitch and consoled Christian Eriksen's partner. Peter says the game shouldn't have gone ahead and the players had very little choice. pic.twitter.com/nUDiSDruR3 — Good Morning Britain (@GMB) June 14, 2021

En su momento, la UEFA señaló que “siguiendo el pedido de ambas selecciones, la UEFA ha acordado reiniciar el partido“. A muchos les sorprendió que luego de la complicada situación que se estaba viviendo, los jugadores acordaran continuar. Tras las últimas informaciones, todo cobra sentido.

Following the request made by players of both teams, UEFA has agreed to restart the match between Denmark and Finland tonight at 20:30 CET (TBC). The last four minutes of the first half will be played, there will then be a 5-minute half-time break followed by the second half. — UEFA (@UEFA) June 12, 2021

La UEFA se defendió, señalando que “está segura de que trató el asunto con el máximo respeto para los jugadores, respecto al hecho que había ocurrido“.