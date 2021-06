El padre de Meghan Markle dice que Oprah Winfrey se aprovechó de su hija y de un “debilitado” príncipe Harry

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El padre de Meghan Markle, quien lleva años distanciado de la Duquesa de Sussex, calificó a Oprah Winfrey de “utilizar” a la pareja en beneficio de su propia carrera, además de “aprovecharse” del príncipe Harry mientras éste está “debilitado”.

Las críticas surgieron meses después de la explosiva entrevista que su hija y su marido ofrecieron con la presentadora, en la que revelaron detalles como el supuesto racismo que enfrentó la pareja por el color de piel que tendría su primogénito, Archie.

“Creo que Oprah Winfrey está jugando con Harry y Meghan”, dijo Thomas Markle en una entrevista con 60 Minutes Australia.

“Creo que los está utilizando para construir su red y construir sus nuevos programas. Se está aprovechando de un hombre muy debilitado y haciéndole decir cosas que no se deberían decir en televisión“, agregó.

“I think Oprah Winfrey is playing Harry and Megan.” Thomas Markle believes Oprah is taking advantage of ‘weakened man’ Harry. pic.twitter.com/dHdpnFH6l8 — 60 Minutes Australia (@60Mins) June 13, 2021

En la charla se hicieron numerosos reclamos de la pareja contra el Palacio, incluyendo los gritos de ayuda de la exestrella de Suits con sus problemas de salud mental que nunca fueron atendidos antes de que se alejaran de la familia real el año pasado.

No es ningún secreto que Thomas y Meghan, de 39 años, están distanciados desde hace años.

El progenitor de Meghan se dejó fotografiar mientras se probaba el traje que usaría en la boda de su hija en 2018, aunque nunca lo utilizó porque no asistió al enlace. También filtró a los medios de comunicación una carta personal que ella le había enviado.

Desde entonces, Thomas ha protagonizado varios titulares polémicos más, desde confesar que había consumido cocaína en el pasado hasta acusar a su propia hija de “destruir” a la familia real.

Meghan habló públicamente de su tensa relación con Thomas durante la entrevista de marzo con Winfrey, tocando específicamente su relación con la prensa.

“Le dije: ‘Sólo necesito que me digas, si me dices la verdad, podemos ayudar'”, compartió durante la entrevista. “Y él no fue capaz de hacerlo, eso para mí ha resonado mucho, especialmente ahora como madre”.