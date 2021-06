Video: el golazo de tiro libre de Messi con el que superó un registro que compartía con Cristiano Ronaldo

Lionel Messi nos deja sin palabras. Partido a partido el argentino nos sorprende con genialidades fuera del alcance del resto. En su estreno en la Copa América 2020 nos dejó una prueba más: marcó un golazo de tiro libre para adelantar a Argentina ante Chile.

Corría el minuto 33′ cuando el capitán de la selección argentina se encontró con un tiro libre en una posición muy favorable para su talento. Messi no perdonó, aún cuando Claudio Bravo hizo todo lo que estaba en su alcance para evitarlo.

El disparo fue clásico de Messi: zurdazo sobre la barrera que poco a poco se abrió hasta ser inatajable por el arquero chileno. Una obra de arte inusual para la mayoría, pero rutinaria para una leyenda viviente del fútbol.

Messi anotó su gol 57 de tiro libre -sumando club y selección-, superando a Cristiano Ronaldo en la lista de jugadores en activo con más anotaciones de dicho tipo. Ambos estaban empatados en 56 tantos de tiro libre.

Lionel Messi 🇦🇷 now has the most free-kick goals (57) among active players, going past Cristiano Ronaldo 🇵🇹 (56). 🎯 #CopaAmerica pic.twitter.com/QcDA3rq30s

— RouteOneFootball (@Route1futbol) June 14, 2021