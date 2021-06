Djokovic regaló su raqueta con la que ganó el Roland Garros a un niño mexicano de 11 años

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Es el número 1 dentro de la cancha y también fuera de ella demuestra su grandeza, Novak Djokovic ganó su segundo Roland Garros en su carrera y al finalizar el duelo se acordó de un niño mexicano que estuvo apoyándolo desde la tribuna para remontarle el juego a Stéfanos Tsitsipás, que se enteró antes del juego del fallecimiento de su abuela.

Se llama Mateo y tiene 11 años, según reveló CNN en una entrevista con el chico de nacionalidad mexicana. Es fanático de ‘Nole’ y le dio consejos durante el partido sin saber que el serbio lo estaba escuchando.

“No conozco al chico. Básicamente estuvo en mi oído durante todo el partido, especialmente cuando estaba dos sets abajo. Me estaba animando. En realidad, también me estaba dando consejos”, declaró Djokovic en la conferencia de prensa.

Loved the men's final? Catch up on all the moments you might have missed as well as the world's reaction to Nole's day of history 👇#RolandGarros — Roland-Garros (@rolandgarros) June 14, 2021

Explicó los consejos que le estaba dando el niño mientras estaba dos sets abajo del griego número 4 del mundo.

“Él decía: ‘Mantén tu servicio, obtén una primera bola fácil, luego me dijo que buscara su revés (Tsitsipas)’. Literalmente me estaba aconsejando. Lo encontré muy lindo, muy amable. Entonces, sentí ganas de darle la raqueta a la mejor persona, que era él después del partido. Fue una especie de agradecimiento porque se quedó conmigo y me apoyó”, reveló el tenista.

“En mi vida voy a vender la raqueta”

La cadena CNN buscó al chico y lo entrevistó para conocer más detalles de lo que vivió en el Abierto de Francia. Una experiencia que jamás olvidará.

“Admiro mucho a Djokovic desde que lo conozco, más por su personalidad y por su juego. Se me dio la oportunidad de motivarlo y es un honor. Estuve dándole unos tips porque quería que ganara. No sabía que me estaba escuchando, no hacía ninguna expresión. En mi vida voy a vender la raqueta”, declaró Mateo.

Dijo que no es tan bueno jugado al tenis, pero conoce bien las cualidades del tenista serbio. Por eso se atrevió a decirle lo que veía del juego.

