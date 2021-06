Christian Eriksen publicó su primera fotografía luego del paro cardíaco que sufrió durante un partido de la Eurocopa 2020

Terribles imágenes de vivieron en pleno partido de la Eurocopa 2020. Christian Eriksen cayó desplomado sobre el campo producto de un paro cardíaco en pleno partido de Dinamarca contra Finlandia por el grupo B de la EURO. Sin embargo, el futbolista avanza constantemente en su recuperación y posteó la primara fotografía luego del perturbador incidente.

“Muchas gracias por sus dulces y fantásticos saludos y mensajes de todo el mundo. Significa mucho para mí y mi familia. Estoy bien, dadas las circunstancias. Todavía tengo que pasar por algunos exámenes en el hospital, pero me siento bien. Ahora, animaré a los chicos de la selección de Dinamarca en los próximos partidos. Juegan para toda Dinamarca“, escribió el futbolista del Inter de Milán junto a la fotografía.

El propio médico del seleccionado danés reveló la gravedad del episodio sufrido durante el partido de la EURO. Morten Boesen aseguró que Christian Eriksen “se había ido. Estuvo muerto antes de ser reanimado. Fue definitivamente un ataque al corazón”. Por suerte el médico de la selección afirmó que una desfibrilación logró salvarle la vida al mediocampista del Inter.

Nothing but respect for the Danish players for shielding their teammate & friend from the camera’s.

The world is praying for Eriksen to pull through, rivalries & opinions of the player are completely irrelevant in a situation like this ❤️🙏🏼 pic.twitter.com/OwuK5CwE65

— 𝗗𝗮𝘃𝗲 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@xDaveAFC) June 12, 2021