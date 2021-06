Jailyne Ojeda presume su retaguardia haciendo ejercicio en ajustados leggings

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Aunque la guapa Jailyne Ojeda posee una muy buena genética, la disciplina y la buena alimentación han sido un papel determinante que han ayudado a la modelo para moldear aún más las espectaculares curvas que presume a sus 23 años de edad.

Debido a eso, la mexicana aprovechó para compartir en su cuenta de Instagram un video en el que se le puede observar presumiendo su retaguardia mientras hace ejercicio en ajustados leggings, tras haber sufrido una lesión en un dedo.

“I’m still recovering from my little toe so I’m doing light work @bufboi_athletics”, escribió la joven en el clip que como era de esperase, ha acumulado más de 309 mil visualizaciones y casi tres mil comentarios.

Días atrás, Jailyne Ojeda publicó una serie de fotografías y breves clips, en los que en los que aparece luciendo sus prominentes encantos con varios bikinis que apenas cubren lo indispensable de su anatomía.

