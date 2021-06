Mitch McConnell amaga a demócratas con bloquear a quien Bide nomine para la Corte Suprema

El líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell (Kentucky), tiene un claro objetivo en cuanto a la Corte Suprema: evitar que los demócratas logren posicionar a alguno de sus posibles candidatos.

Para ello, el republicano primero tendría que asegurar la mayoría de su partido en el Senado en 2022, algo que no es imposible, aunque complicado.

La postura de McConnell surge ante el posible retiro del juez liberal Stephen Breyer, de 82 años, lo cual podría ocurrir este año o el siguiente.

Una vez que eso suceda, si los demócratas no apuran el proceso para nombrar a quien ocupe la posición, entonces los liberales tendrán solamente dos posiciones en el Máximo Tribunal contra siete de los conservadores, dando un giro a las decisiones sobre distintos temas, como aborto, salud, proceso electoral o asuntos migratorios, sin importar que los demócratas ganen la presidencia, por ejemplo.

“Creo que es muy poco probable”, dijo McConnell cuando se le preguntó en el programa de radio conservador de Hugh Hewitt sobre su postura hacia una postulación del presidente Joe Biden.

Si algo ha sabido hacer bien McConnell como líder del Senado es impulsar cortes más conservadoras, ya que fue su prioridad durante el gobierno del presidente Donald Trump, quien nombró más de 200 jueces en cortes de distrito y apelaciones.

En 2016, el senador de Kentucky logró detener la postulación del presidente Barack Obama tras el fallecimiento del juez Antonin Scalia, posición que ahora ocupa el juez Neil Gorsuch, nombrado por Trump.

En aquel momento jugó la carta de que el pueblo “tendría que decidir”, pues se canceló un posible nombramiento casi 80 días antes del proceso electoral en el que ganó Trump.

“El pueblo estadounidense es perfectamente capaz de opinar sobre este tema, así que démosle una voz. Dejemos que el pueblo estadounidense decida”, dijo McConnell en marzo de 2016. “El Senado revisará apropiadamente el asunto cuando considere las calificaciones del nominado que el próximo presidente nomine, quienquiera que sea”.

Sin embargo, su postura cambió totalmente y a ocho días de la elección del 2020 –quizá ante un realista escenario de derrota republicana presidencial– McConnel y sus colegas apuraron el nombramiento de la jueza Amy Coney Barrett, asegurando el 6-3 para los liberales.

El escenario en 2022 es incierto para la mayoría demócrata, quienes han expresado preocupación ante la postura de McConnell.

El excandidato presidencial Julián Castro acusó a McConnell de “robarse” dos posiciones de la Corte Suprema, después de que abiertamiente admitiera que no aprobaría una nominación de Biden.

“No podemos esperar que un partido que desafía la democracia se una a arreglarla”, dijo.

Agregó que se debería aprobar lo antes posible la reforma electoral, For the People Act.

Mitch McConnell has stolen two Supreme Court seats and is now openly admitting he wouldn’t fill vacancies if Republicans took back the Senate.

We cannot wait for a party in open defiance of democracy to join us in fixing it.

We need to pass the For the People Act now. https://t.co/oGM2GwVy3T

— Julián Castro (@JulianCastro) June 14, 2021