Mujer murió arrollada por taxista en Times Square, Nueva York: accidentes en alza post pandemia

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Una mujer de 57 años murió después de ser atropellada por un taxi amarillo en Times Square, el pleno centro turístico de Nueva York, aún en recuperación post pandemia.

El taxista conducía hacia el este en West 46th Street a las 4 a.m. del sábado cuando golpeó a la mujer, que intentaba cruzar la 8va Avenida fuera del paso de peatones, reportó NYPD.

Los policías que respondieron a una llamada al 911 encontraron a la mujer herida de muerte tirada en la carretera. Fue declarada muerta más tarde en el Hospital Mount Sinai Roosevelt.

El taxista permaneció en la escena luego de la fatal colisión. No se anunciaron arrestos de inmediato, mientras investigaba el Departamento de Policía de Nueva York, que no identificó de a la víctima, reportó New York Post.

Los accidentes viales se han disparado en la ciudad. Con menos automóviles en el asfalto durante la pandemia, las calles de NYC se volvieron un terreno de exceso de velocidad e imprudencia, según las estadísticas de un informe reciente del Manhattan Institute.

Pero los autos no son la única amenaza: la actriz Lisa Banes murió anoche en el hospital, 10 días después de ser golpeada por una patinetero scooter que se dio a la fuga. También desde la pandemia hay más pedalistas –repartidores y paseantes- en las calles, y no todos son legales. El alquiler y compra de motos y bicicletas lleva rato experimentando un auge en la ciudad, y muchos de sus usuarios irrespetan los semáforos y el sentido de las vías y, además, han tomado las aceras, amenazando aún más a los transeúntes.

Además, los restaurantes extendidos al aire libre en nombre del distanciamiento social han generado más improvisación en los ya angostos espacios compartidos con peatones, pedalistas, bolsas de basura y vehículos.