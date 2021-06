Suenan campanas de boda en “El Gordo y La Flaca”. Tanya Charry se casa con el productor Sebastián Jiménez

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La historia de amor de Tanya Charry, la reportera de entretenimiento del show de Univision, “El Gordo y La Flaca” parece sacada de una película. Y no es precisamente porque su prometido Sebastián Jiménez sea un reconocido productor de televisión, cine y ganador de un Emmy. Sino porque todos los que vieron su propuesta de matrimonio se enamoraron al instante de la pareja. Ahora la felicidad les sonríe, pues suenan campanas de boda en el programa de televisión. Tanya Charry se casa con el productor colombiano Sebastián Jiménez.

Tanya Charry y Sebastián Jiménez se conocieron hace ya dos años, luego que “Sebas”, como le dicen sus amigos cercanos, le hubiese escrito un mensaje privado en Instagram diciéndole que quería conocerla. Él había quedado viudo en 2018, de su entonces esposa. De esa unión quedó Zoe, su hija de 10 años. Mucha tela se ha cortado desde entonces, pero lo más importante es que tendrán un desenlace de cuento de hadas. Tanya y Sebastián se casarán en agosto.

Mientras tanto, Tanya, ampliamente reconocida en el mundo del entretenimiento latino por sus exclusivas impactantes y los momentos de verdad donde las celebridades hispanas latinas más grandes confiesan, estaba soltera, luego de haber terminado una larga relación. Pero el mundo gira siempre a favor de las buenas personas y ahora la muy querida pareja estará próxima a hacer sonar las campanas de boda.

“La verdad es que Sebastián una vez me escribió por Instagram, pero yo pensaba que era un seguidor, como varios que me escriben, y en medio de mi trabajo trato de responderle a todos. Sin embargo, a veces no alcanzo a contestar todos los mensajes. Una tarde cualquiera Armando, el esposo de la cantante mexicana Gloria Trevi, me llama y me dice que tiene un amigo que presentarme y ese era Sebastián”, dice Tanya.

Así empezó la historia de amor. Se encontraron en una cita a ciegas, en Caviar Russe, el famoso restaurante en Miami, para conocerse, y luego de esa cena, ya no se volvieron a separar. Después de varios meses, Sebastián invita a Tanya a Los Ángeles y allí le presenta a Zoe, su hija, quien había perdido a su mamá en 2018.

“Me enamoré de Tanya, por sus detalles, su inteligencia, y al ver cómo se preocupaba no solo por mí, sino por mi hija. Se ganó mi corazón”, agrega Sebastián.

Luego vino la pandemia y, sin planearlo, Tanya estaba en Los Ángeles cuando se ordenó el confinamiento. Así que probaron la convivencia 24/7 en familia y, justo el día que celebraban un año de novios, pasando el verano en su casa de Miami, Sebastián, le pidió matrimonio a Tanya. No fue una petición cualquiera.

Como buen productor, Sebastián, se puso en contacto con Mariela Cardona, la vicepresidente y productora de “El Gordo y La Flaca”, y le dijo que quería pedirle matrimonio en vivo durante el show, el más visto de la televisión hispana en Estados Unidos.

“Yo me quedé en shock cuando vi a Sebas frente a mí, mientras hacia uno de mis reportes en vivo. Vino hacia mí en cámara, se arrodilló y sacó el anillo, preguntándome si me quería casar con él. Ese momento tan emocionante salió en las redes sociales y la televisión nacional y se volvió viral”, afirmó Tanya.

Los novios han pasado momentos increíbles desde ese entonces, planeando la boda. Aunque pensaban que tenían que ser pacientes por la dificultad de hacer celebraciones masivas por la pandemia, finalmente este siete de agosto celebrarán la boda por la iglesia católica con 150 invitados en el Mandarin Oriental Hotel, en Miami.

Los padres de los novios, que viven en Inglaterra y Colombia, ya preparan maletas, así como familiares y amigos de todo el mundo, entre ellos celebridades de la televisión.

“Tener la oportunidad de traer a mi mami, que sufre de Alzheimer, a Miami para este momento tan importante en mi vida, es una bendición”, dice Tanya.