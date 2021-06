Adiós al capitán: el Real Madrid hizo oficial la salida de Sergio Ramos

Se acabó un ciclo en el Real Madrid: Sergio Ramos abandonará al club al que capitaneaba y en el que disputó 16 temporadas. El club merengue lo anunció a través de sus redes. Ramos dirá adiós públicamente este jueves, en un acto institucional junto a Florentino Pérez, presidente de la institución.

“El Real Madrid C. F. comunica que mañana jueves 17 de junio, a las 12:30 h, tendrá lugar un acto institucional de homenaje y despedida de nuestro capitán Sergio Ramos con la presencia de nuestro presidente Florentino Pérez“, reza parte del comunicado oficial del club.

Tras dicho acto, Sergio Ramos atenderá a los medios en su rueda de prensa de despedida.

Fabrizio Romano, voz más que válida a la hora de hablar de rumores y de movimientos en el mercado, añadió más información: Carlo Ancelotti, nuevo entrenador del Real Madrid, intentó convencer a Sergio Ramos para que firmara la extensión de contrato. Pero palabras más, palabras menos, el capitán quiere un nuevo reto.

Sergio Ramos will leave Real Madrid and tomorrow will be his farewell in press conference, as @jpedrerol and @jfelixdiaz reported. ⚪️ #RealMadrid

The decision has been made – Carlo Ancelotti tried to convince him but Ramos wanted something new. 🇪🇸 #SergioRamos

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2021