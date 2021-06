Una turba mató a golpes a un hispano porque dejó un ojo morado a su novia embarazada

La policía encontró el cuerpo de Fred Valdamar Ortiz en un callejón de la ciudad de Magna, Utah, y ahora se sabe que una turba lo linchó por haber golpeado a su novia.

De acuerdo a los informes preliminares de la policía, un grupo de personas persiguió, atropelló y golpeó hasta la muerte al hispano de 41 años, en venganza porque agredió a su pareja embarazada y le dejó un ojo morado días antes.

Al menos cinco personas golpearon con inusitada violencia a Valdamar Ortiz atrás del local Smith’s Food and Drug store la tarde del lunes. El departamento de policía señala en sus informes que días antes el sujeto había golpeado a su novia.

La mujer es una criadora de perros. Los individuos habían ido a su casa a mirar a un cachorro y cuando Ortiz llegó al lugar en una patineta, el grupo lo persiguió hasta darle alcance.

De acuerdo con KUTV, Osyeanna Martinez de 19 años habría sido identificada por testigos como la persona que arrolló con un Volkswagen sedán a Valdamar Ortiz

UPDATE: Arrest reports released this morning say accusations of domestic violence led a mob to chase down and beat a man to death in alley behind a Magna grocery store. https://t.co/3KNOIJRmDp @KUTV2News @UPDSL

