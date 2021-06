El vestidito gris de Adamari López no gustó, dicen que la están vistiendo como a una niña

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Adamari López está cada vez más delgada y en efecto se ve más joven. El público está de acuerdo con todo lo anterior. Pero parece que lo que no les gusta y no les convence es el vestuario que están dándole para que luzca en el matutino de Telemundo, “Hoy Día”. No todos los vestidos o prendas están siendo rechazadas por los televidentes o usuarios de las redes sociales, no. Sólo aquellos que éstos consideran parecen vestidos para niña.

“¿Porqué la visten así?”, preguntó una fan, que a su vez añadió: “Casi nunca le atinan a su vestuario”. “No me gusta es para niñas”, dijo alguie más. Y así continúan señalando que el vestuario de los últimos días no es el adecuado para alguien de su edad: “Para su edad, nada que ver”.

“Vuelvo a insistir ña quieren vestir como a una adolescente”, “Ahora se viste como niña, debería de ponerle esa ropa a Alaïa”, “Nada apropiado para ella”, “Ella hermosa el vestido feo”, “Qué infanti”. Simplemente este traje gris no ha sido el más aplaudido por el público, quien no está atacando a la conductora, sino señalando que la decesión de vestuario no les ha parecido acertada.

Pero esta no es la primera vez que dicen que la viste como niña. Este es un comentario que se está volviendo una constante.

Sin embargo, es válido exponer que la mayor parte del tiempo los fans están realmente contentos y encantados con los vestidos que lleva a “Hoy Día”. Nada más el pasado ocho de junio convenció a sus seguidores con un conjunto floreado, sobre el cual dijeron: “Amé ese vestido, requetehermosisiisiismo. Quiero uno así 😍. Te queda super, super lindo”.

