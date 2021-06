Boletos para reencuentro de Los Bukis llegan a los $3,500 dólares

La espera terminó para los fans cuando Los Bukis anunciaron un esperado reencuentro al lado de Marco Antonio Solís, el cual se dará en tan solo un par de meses.

La gira llevará por nombre “Una historia cantada” y comenzará el 27 de agosto en el SoFi Stadium, en Los Ángeles; mientras que, el 4 de septiembre se presentarán en el estadio Soldier Field, en Chicago; y el 15 del mismo mes, el concierto será en el AT&T Stadium de Arlington, en Texas.

Al respecto, muchos de los latinos que se encuentran en nuestro país están emocionados y ansiosos por poder volver a ver a la agrupación completa arriba de un escenario, sin embargo, la sorpresa ha sido mayor luego de que el precio de las entradas para su primer concierto se diera a conocer.

Desde $900 hasta $3,500 dólares es el costo por boleto para disfrutar del primer concierto en vivo tras 25 años de ausencia, de acuerdo a lo publicado por Ticketmaster y los internautas están realmente sorprendidos ante los números, pues evidentemente, entre más cerca del escenario quieran estar los fans, mayor es el precio.

After 25 years @somoslosbukis return to the stage performing all their hits LIVE at SoFi Stadium on Aug. 27! Tickets go on sale this Friday at https://t.co/dv4ujoFe9H. #LaHistoriaCantada#SoFiStadium #LosBukis pic.twitter.com/FPbtxe8Ukj

