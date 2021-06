Los Bukis regresan tras 25 años de ausencia y con Marco Antonio Solís; harán gira por EE. UU.

Buenas noticias para los fans de Los Bukis; 25 años después de su separación, la banda grupera mexicana regresa a los escenarios con una serie de conciertos en Estados Unidos con todos sus integrantes.

“Estamos de manteles largos”, dijo el vocalista Marco Antonio Solís en una entrevista para AP desde Los Ángeles. “Llegó el tiempo de anunciarlo”.

Asimismo, en sus redes sociales confirmó que la legendaria agrupación regresará con tres conciertos únicos en los que cantarán de nuevo los éxitos que los consolidaron en el pasado.

“Porque los sueños se vuelven realidad, veinticinco años después, Los Bukis en tres conciertos únicos: Los Ángeles, Chicago y Arlington. ¡Una historia cantada que tienes que venir y vivir!”, escribió Marco Antonio en su cuenta de Instagram.

La gira: “Una historia cantada”, comenzará el 27 de agosto en el estadio SoFi de Los Ángeles; continuará en el Soldier Field de Chicago, el 4 de septiembre y el AT&T Stadium de Dallas, el 15 de septiembre. Otras fechas podrían anunciarse próximamente.

La preventa de entradas para los conciertos comenzará este martes, 15 de junio, para quienes cuenten con una tarjeta de crédito. La venta general de boletos será a partir del viernes, 18 de junio, en la página web de la promotora Live Nation.

