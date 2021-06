Revelan audios en los que Claudia Martín pide dinero a Andrés Tovar para desmentir infidelidad con Maite Perroni

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Los papeles se han invertido para la actriz Claudia Martín, cuando se revelaron unos audios donde le pide dinero a su todavía esposo, el productor Andrés Tovar, para salir y desmentir la supuesta infidelidad que provocó su ruptura y en la que fue señalada Maite Perroni.

En un principio se había dicho que Tovar le había ofrecido la suma de un millón de pesos a su esposa para que ya no alimentara las versiones de que la había engañado, sin embargo, en las grabaciones filtradas Claudia ha dejado claro que la culpa de Perroni en el divorcio no es real y que todo lo creó para poder sacar provecho.

“Yo no he hecho nada malo. Yo necesito que desmientas que me encontraste mensajes en el celular, porque es mentira”, dice Tovar en una conversación telefónica entre ella y su esposo.

“Para que yo me sienta tranquila y que yo pueda firmar ese divorcio necesito que un año me ayudes con gastos del departamento y con gastos de la casa. Un año, porque yo me gasté mis ahorros de aquí a tres meses”, contesta Martín en una parte del material.

Seguido se escucha cómo Claudia habría extorsionado a Andrés y al mismo tiempo reconoce que las versiones de infidelidad son mentira.

“En el momento en que vea ese dinero, salgo a declarar que fue mutuo acuerdo, que todo eso es mentira y que acabamos con mucho amor, hacemos el negocio y listo”, expresa la actriz.

Incluso, le habría especificado en qué momento y cómo debe entregarle el dinero solicitado, para que no tenga problemas de impuestos.

“Voy a salir a dar una declaración el día que vea que ya me apoyaste económicamente, antes del divorcio, porque si no me meto en problemas de impuestos”, menciona.

Esta conversación fue expuesta en el programa ‘Ventaneando’ donde estuvo presente el representante legal de Maite, Guillermo Pous, y explicó que, con estas pruebas, su cliente queda completamente descartada del tema.

“Queda clarísimo que jamás (Maite) pudo haber sido una tercera en discordia, que absolutamente todo lo que se dijo es mentira, que la difamaron, que denostaron su imagen y tiene acciones por daño moral directos, ahí sí, no hay vuelta de hoja”, dijo Guillermo.

Es así como quedaría comprobado que Maite en ningún momento fue la tercera en discordia y mucho menos habría engañado a su expareja, de quien se acaba de separar como se había estado diciendo. Ahora queda esperar a ver si la ex RBD sostiene la demanda contra Claudia por perjudicar su imagen y el daño que le causó la noticia falsa que se difundió.