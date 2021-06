VIDEO: Momento exacto en que sicario dispara a hombre frente a 2 niños en Nueva York

Un sujeto le disparó a un joven de 24 años en frente de unos niños a quienes las balas les pasaron a unas pulgadas de cerca en la avenida Sheridan del Bronx en Nueva York y el momento de la agresión fue captado en video.

El incidente fue reportado alrededor de las 6:45 p.m. del jueves (hora local) frente al número 1551 de la avenida Sheridan. En las escenas se aprecia cómo los niños, una niña de 10 años y su hermano de 5, evitaron milagrosamente ser alcanzados por las balas mientras el pistolero abría fuego contra su objetivo, el hombre de 24 años.

🚨WANTED for a NON-FATAL SHOOTING: On 6/17 at 6:45 PM, in front of 1551 Sheridan Av in #theBronx @NYPD44Pct, the subject in black shot a 24-year-old male victim multiple times about his body and fled on a scooter operated by the other wanted subject. Have info? Call us @NYPDTips. pic.twitter.com/TgYBjzxlVx

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) June 18, 2021