Kylie Jenner revela que cuando tenía los labios pequeños y delgados sentía que no era digna de besar 

“Creo que mi amor por el maquillaje empezó por mi inseguridad de mis labios”, dijo Kylie Jenner en entrevista con Andy Cohen. En su entrevista también agregó: “Tenía labios realmente pequeños, y en realidad nunca lo había pensado hasta que me di mis primeros besos y el chico me dijo, ‘Oh Dios, eres tan buena para besar, pero tienes labios tan pequeños’, o algo así. Desde ahí, sentí que no era digna de besar”.

No cabe duda de que este comentario no sólo hirió su autoestima, pero también le permitió cambiar su vida drásticamente, porque como bien afirma, esto la hizo amar el maquillaje y en la actualidad es un referente en esta lucrativa y competitiva industria.

Gracias al maquillaje aprendió cómo hacer para que sus labios se vieran más grandes, lo cual le permitió tapar u ocultar el verdadero tamaño de éstos. Afirma que al lograr hacerlos ver más grandes y gruesos obtuvo la seguridad que había perdido. “Luego me obsesioné con el maquillaje porque me marcaba demasiado mis labios y eso me hacía sentir segura”.

El éxito primordial de su marca Kylie Cosmetics, es para muchos la fórmula de sus famosos labiales, lo que a la fecha es el distintivo de la misma.

