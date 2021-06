Nickelodeon lanza canción donde Drag Queen explica los colores LGBT a los niños

Estamos en el Mes del Orgullo y varias empresas de la industria del entretenimiento han demostrado estar comprometidas con darle más representación a la comunidad LGBT en sus producciones originales.

El último ejemplo es un video para niños que normaliza a las personas “queer” y “trans” interpretado por la drag queen Nina West que lanzó la cadena de televisión infantil Nickelodeon.

La canción se titula “The Meaning of Pride” y con ayuda de divertidas animaciones muestra a los niños el significado de cada color del arcoíris, incluidos también los colores que representan a las personas transgénero y a la diversidad racial.

Sin duda esta acción causó revuelo en redes sociales con comentarios positivos y aplausos de la comunidad, quienes aplaudieron que se les inculque a los niños el tema de la diversidad.

Tal parece que la lucha de la comunidad LGBT poco a poco va dando resultados; por lo que cada vez tiene más fuerza para llegar más lejos y más si estas grandes empresas siguen influyendo en el tema.

Proud to celebrate #Pride month with the LGBTQ+ community and their allies 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/uIWX20jHTK

— Nickelodeon (@Nickelodeon) June 7, 2021