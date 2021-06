Tía de Chiquis Rivera es acusada de abusar de la cantante cuando era menor

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Hace 6 años aproximadamente, Janney Marín Rivera, mejor conocida como Chiquis Rivera, reveló en su libro que fue víctima de abuso sexual por parte de una mujer que era muy allegada a su familia, lo que le ocasionó confusiones con su orientación sexual.

Ahora, se ha difundido a través de redes sociales una entrevista en la que Sebastián, hijo de Pita Saavedra, la tía de Chiquis, denunció que su propia mamá abusó de una niña de 11 años hace mucho tiempo, algo que de inmediato se comenzó a especular que dicha niña se trata de la cantante.

Sebastián declaró que alguien muy cercano a él le confesó cuando tenía 16 años que su madre había cometido dicho acto, además, aseguró que cuando le pidió una explicación a su mamá sobre si esto era verdad, ella lo corrió de la casa, por lo que no duda ni un poco que sí sea Chiquis de quien abusó.

“Eso ya no puedo callarlo, ya no puedo porque a una niña de 11 años mi mamá la abusó. Alguien muy cercano a mí me dijo y fui con mi mamá y le dije todas esas cosas, por eso me mandó a la calle”, expresó.

Incluso, también contó que cuando Pita tenía 28 años, andaba con una niña de 15 años, detallando que esta chica era menor de edad y estuvieron juntas por 8 años, una relación en la que él presenció cosas muy feas, según sus propias palabras.

Tras esto, Saavedra ya salió a dar su versión y mediante un video en vivo respondió a las acusaciones asegurando que puede ser lo que sea, pero nunca “violadora”, hasta le pidió a Chiquis que la defendiera.

“Yo nunca le he pedido nada a Chiquis, pero esta vez sí. Chiquis, te pido y te imploro que salgas a defenderme”, dijo. “Yo me puedo defender sola, pero están diciendo que yo soy la mujer que te abusó de chiquita o que te violé, o yo qué sé. Mi hija, te pido de todo corazón por ese amor que nos tenemos, porque yo sé que tú me quieres también y yo siempre te he defendido”, señaló en referencia a las acusaciones de su propio hijo.

En su mensaje Pita le pidió a su sobrina que si no quiere revelar el nombre de la persona que la agredió, solo aclare que ella no lo hizo.

“¿Quién fue esa mujer? Si no lo quieres decir, perfecto, pero di que tía Pita no fue. Me están atacando y hasta mi hijo Sebastián llegó a decir que no dudaba que yo fuera esa mujer”, mencionó desesperada.

La familia Rivera sigue dando de qué hablar. Primero los hijos de Jenni Rivera ordenaron una auditoría a los bienes que heredó la cantante, ahora el escándalo sigue con esta acusación de abuso, que para nada puede ser tomada a la ligera, sólo resta esperar las reacciones que esta situación genere en los próximos días.

Por el momento, Chiquis no se ha manifestado por el caso, sin embargo, pronto podría haber respuesta de la hija de la Diva de la Banda.