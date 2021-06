El patrón llegó: dominicano Wander Franco, mejor prospecto del béisbol, fue llamado por Tampa Bay para debutar en MLB

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Es la hora de Wander Franco. Tras semanas de mucha expectativa, Tampa Bay Rays finalmente se decidió: llamó al dominicano de 20 años, el mejor prospecto de MLB, para que debute en tan pronto como esta semana. Llegó “El Patrón”.

Wander Franco, por consenso, es el mejor prospecto de todo el béisbol organizado desde hace dos años. Esta temporada en Triple-A demostró por qué es considerado como tal: bateó para .315 de average y 35 impulsadas en 39 juegos.

Wander Franco, who is the No. 1 prospect in baseball, is headed to the big leagues with the Rays, first reported by Tampa Bay Times and confirmed to @JeffPassan. He’s been hitting .323/.376/.601 in AAA. pic.twitter.com/0Jvdm5KW3F — SportsCenter (@SportsCenter) June 21, 2021

Los fanáticos lo pedían y el equipo escuchó. El oriundo de Baní fue firmado por dos scouts de Tampa Bay por $3.8 millones de dólares en 2017.

Franco, originalmente campocorto, últimamente ha jugado también en segunda y en tercera base para añadir mayor valor a su figura, especialmente en un entorno de máxima competitividad como las Grandes Ligas.

“Les tenemos algunas maravillosas noticias“: así anunció Tampa Bay el ascenso de su joya, quien debutará el martes 22 de junio ante Boston Red Sox, en el Tropicana Field.

We have some Wanderful news — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) June 21, 2021

“El Patrón”, como es llamado por sus compañeros, se convertirá en el primer jugador de MLB en haber nacido en el año 2001. Es decir, será el grandeliga más joven. El hype por su estreno es fenomenal.

BUCKLE UP FOR THIS: When he debuts Tuesday, Wander Franco will be the first-ever Major Leaguer born in the year 2001. — Sam Dykstra (@SamDykstraMiLB) June 21, 2021

Wander Franco: el más esperado

Desde que Wander Franco participó en el Spring Training este año, e incluso desde la temporada pasada, se habla de sus capacidades y del potencial que tiene. Y las expectativas son tan altas con el joven dominicano que su nombre ya es capaz de mover el mercado de coleccionistas como pocos.

En mayo, una tarjeta del campocorto de 20 años fue subastada y vendida por $198,030 dólares. Impresionante. Fue la tarjeta más costosa que se ha vendido de Franco hasta los momentos. Y recordemos, sin haber debutado en Grandes Ligas.

Final Sale Price: $198,030 An all-time record for any Wander Franco card. pic.twitter.com/LyrfHhBiQU — Goldin Auctions (@GoldinAuctions) May 23, 2021

Tampa Bay Rays posee récord de 43-30, pero atraviesa por una mala racha de seis derrotas consecutivas. No es casualidad la llamada a Franco, quien seguramente le inyectara energía a todo el grupo para superar el mal momento. Está a medio juego de Boston en la lucha por el liderato de la División Este de la Liga Americana.

“El Patrón” se adueñó de las Ligas Menores. Su defensa cumple con creces. Y en ataque ni se diga: ambidiestro, con poder y mucha velocidad. Tiene el mixto de habilidades para dejar huella. Su momento ha llegado.