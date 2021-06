Mujer en Florida quería sacar $20 en cajero de Chase y se topa con $1,000 millones en su cuenta bancaria

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Una mujer en Florida que acudió a un cajero automático para retirar $20 se topó con la sorpresiva cifra de $1,000 millones de dólares en su cuenta.

Sin embargo, el inesperado monto tiene a Julia Yonkowski residente en Largo, al oeste de Tampa, bastante preocupada.

La historia de la repentina millonaria inició el sábado pasado cuando fue a verificar en una máquina ATM el balance de su cuenta de cheques y el sistema arrojó la cifra de $999,985,855.94.

Si el dinero le perteneciera legalmente a la mujer, esto la convertiría en la persona número 615 entre las más ricas de Estados Unidos. Pero la mujer no es titular de los fondos.

Chase no ha respondido al depósito en la cuenta de Julia Yonkowski

La segunda parte del problema es que el Chase Bank no le ha dado una explicación sobre el dinero. Aunque Yonkowski ha intentado comunicarse con la sucursal para devolver el dinero, la entidad no ha explicado ni contestado al llamado. Esto se debe a que cuando primero se dio con la cantidad en su cuenta era fin de semana y el horario de atención en personal es limitado.

El banco tampoco se ha expresado públicamente al respecto.

“Dios mío, yo estaba horrorizada. Yo sé que la mayoría de la gente va a pensar que ganaron la lotería, pero yo estaba horrorizada”, confesó la mujer a WFLA.

“Cuando yo ingresé la tarjeta para los $20, la máquina me indicó que me entregaría los $20 pero que eso causaría un sobregiro y que me cobrarían, y yo dije, ‘pues, olvídalo'”, recordó la entrevistada. Fue entonces cuando decidió verificar el balance en la cuenta y se topó con la cifra de nueve dígitos.

“Yo sé que yo he leído historias de gente que tomó le dinero o sacó el dinero, y luego han tenido que repagar, y yo no voy a tener que hacer eso, de todas formas, porque no es mi dinero”, insistió Yonkowski.

No está claro que pudo haber causado la falla en el sistema que convirtió a la mujer en milllonaria súbitamente.

Yonkowski espera que el dinero sea removido cuanto antes de su cuenta.