Prospecto especial: dominicano Wander Franco dio jonrón en su debut en MLB, se lució a la defensiva e hizo orgulloso a su padre [Video]

Wander Franco inició su camino en MLB como un “jefe”: el dominicano se estrenó con un cuadrangular de tres carreras en apenas su tercer turno en “The Show”. Oficialmente, el mejor prospecto del béisbol llegó a las Grandes Ligas.

No fue un cuadrangular cualquiera, Franco la desapareció del Tropicana Field con dos hombres en base, para igualar la pizarra a cinco carreras en el quinto inning.

Su primer jonrón se lo conectó al venezolano Eduardo Rodríguez, abridor de Boston Red Sox. Fue un tablazo que salió disparado a las primeras filas del jardín izquierdo.

Su padre, que estuvo presente en Florida, fue grabado en el momento en el cual el oriundo de Baní dio su primer batazo de vuelta completa. Un momento por demás emocionante. Agradeció a Dios por ver a su hijo en un día tan especial.

Wander Franco’s dad watching his son get his first HR in the MLB is amazing 🙏

This is what sports are all about @BRWalkoff

(via @RaysBaseball)pic.twitter.com/YxTlzC1LHr

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 23, 2021