La nota de un mesero alertando a una clienta de que era víctima de acoso que se volvió viral

Una mujer norteamericana contó una situación de acoso que vivió en un bar y cómo un mesero del local logró salvarla. La experiencia se viralizó en las redes sociales y la actitud del bartender fue elogiada por la comunidad virtual.

El 13 de junio pasado, Trinity Allie escribió en su cuenta de Twitter: “Un hombre estaba acosándome a mí y a mi amiga y el bartender me alcanzó esta nota, como si fuera el ticket de cuenta. Este es el tipo de bartender que todos necesitamos”.

En la nota es posible leer: “Si este tipo te está molestando, coloca tu colita de pelo sobre tu hombro y haré que se vaya. (Este hombre) me está dando escalofríos”.

This man was harrassssing me and my friend and the bartender passed this note to me acting like it was my receipt ! Legit the type of bartender everyone needs pic.twitter.com/kGTGekNFgl

— trinity👑✨ (@trinityallie) June 14, 2021