Múltiples víctimas por colapso de puente peatonal en Washington, D.C.

Un puente peatonal colapsó en una importante vialidad de la ciudad de Washington, D.C., reportó el Departamento de Bomberos.

Al menos seis personas resultaron heridas, cuatro de las cuales fueron transportadas a un hospital. Una de las víctimas estuvo atrapada en un auto aplastado por la estructura.

Los hechos ocurrieron en la vialidad I-195.

El cuerpo de Bomberos compartió imágenes en Twitter donde se ven los escombros, incluidas losas de hormigón y mallas metálicas, apiladas sobre la rueda de un vehículo en un extremo del puente.

Update bridge collapse I-295 prior to Polk St NE. 6 patients assessed, 4 of those were transported. #DCsBravest Hazmat unit mitigating diesel fuel leak from truck that is partially beneath bridge. At least 1 other vehicle was struck by debris. Collapse blocks both directions. pic.twitter.com/wILXGs1zWe

— DC Fire and EMS (@dcfireems) June 23, 2021