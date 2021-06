Video captó atropello intencional a conductora de bus escolar al discutir por una luz roja en Nueva York

Kymani Hardie fue arrestado el lunes como sospechoso de haber atropellado intencionalmente a una conductora de autobús escolar en Brooklyn (NYC) hace casi dos meses.

Hardie, de 22 años, fue acusado de intento de homicidio y asalto vehicular, según NYPD. La brutal escena se desarrolló el 30 de abril alrededor de las 5:15 p.m. en la intersección de Hinsdale Street y Linden Boulevard, en East New York.

El sospechoso fue captado en un video conduciendo sobre una división de una acera baja y golpeando intencionalmente a la conductora del autobús escolar. Luego huyó en su auto hacia el sur por Hinsdale Street, reportó la policía.

Las autoridades dijeron que Hardie se enojó cuando el autobús escolar se detuvo al acercarse a un semáforo que estaba cambiando a la luz roja. Por ello salió de su automóvil, golpeó la ventana del bus y le gritó a la conductora antes de regresar a su vehículo.

La conductora luego también se bajó del autobús y comenzó a grabar a Hardie y su automóvil con su teléfono, según las autoridades. Fue entonces cuando él giró su vehículo hacia ella y pisó el acelerador, pasándole por encima y dejándola tirada en el asfalto.

La víctima no identificada de 44 años sobrevivió milagrosamente, sufriendo fractura de pelvis, costillas rotas, cortes y contusiones. No había pasajeros en el autobús escolar en el momento del incidente, detalló Pix11.

🚨ARREST UPDATE🚨After relentless investigation by #75Squad @NYPDDetectives, the individual wanted for this heinous crime has been identified & arrested. More phenomenal work by the greatest detectives in the world! 👏🏽@NYPDShea @NYPDChiefOfDept @NYPDChiefPatrol @NYPDnews https://t.co/T2GkcASGFd

— NYPD 75th Precinct (@NYPD75Pct) June 21, 2021